La star de Jawan, Shah Rukh Khan, révèle pourquoi il ne fera plus une histoire d’amour comme Kuch Kuch Hota Hai [Watch Video]

Shah Rukh Khan est tellement charmant, et il ne manque jamais de vous faire sourire lorsqu’il fait son apparition. Et après un long moment, nous avons vu Shah Rukh Khan être lui lors de la célébration de son film. Kuch Kuch Hota Hai, complétant 25 ans. Il était plein d’esprit, adorable et tout était gentil. Lors de l’événement, Shah Rukh Khan a été interrogé sur la possibilité de jouer à nouveau un rôle romantique comme Rahul, et le Jawan La star a mentionné que ces rôles devraient désormais être joués par Jawan Bachche. Jawan l’acteur Shah Rukh Khan domine actuellement le box-office avec ses dernières sorties, Pathaan et Jawan, et les fans le saluent comme le roi du box-office OG.