La star de Jawan, Shah Rukh Khan, révèle la première réaction de ses amis face à son look chauve

Shah Rukh Khan est largement resté à l’écart des médias en 2023. Même pour Pathaan, il vient de faire une conférence de presse après le succès du film. Mais maintenant, il a réalisé un petit segment pour IMDB. Shah Rukh Khan a répondu à quelques questions. On lui a posé des questions sur son aspect chauve Jawan. La superstar a déclaré qu’il était d’accord, car cela signifiait qu’il pouvait être paresseux et ne pas se maquiller pendant quelques heures chaque jour. Shah Rukh Khan a déclaré que ce look faisait partie d’une tenue vestimentaire et que ses amis n’avaient pas eu une grande réaction à ce sujet.

Shah Rukh Khan sur les filles qui n’aiment pas le look chauve

Shah Rukh Khan a déclaré que ses amis trouvaient cela « effrayant ». Ils lui ont également dit que les filles n’apprécieraient pas ça. La superstar a dit qu’il espérait que les filles/femmes l’apprécieraient. Il a dit en plaisantant qu’il aimait les filles chauves. On le sait, les filles adorent les cheveux de Shah Rukh Khan. Comme beaucoup, il a les meilleurs cheveux de Bollywood parmi les héros masculins. La superstar a également eu une merveilleuse réponse lorsqu’on lui a demandé comment il décrirait son héritage à quelqu’un qui ne connaissait pas son œuvre. Shah Rukh Khan a humblement déclaré qu’il dirait qu’il est quelqu’un qui a fait de gros efforts et qu’il continuera à le faire.

Jawan de Shah Rukh Khan semble être un véritable engouement

Les fans de la star sont venus au cinéma en look bandage. Nous pouvons également voir des petits enfants avec ce look. L’acteur répond personnellement aux messages autour du look de Jawan. En voici quelques exemples…

Merci Chota Jawan !!! Apprenez-lui les pas de Zinda Banda na !!? Ha ha je t’aime https://t.co/I13mQKOxN4 Shah Rukh Khan (@iamsrk) 14 septembre 2023

Ufff n’aurait pas pu faire mieux moi-même. Merci mon petit #Jawan! https://t.co/kFNsIWSUFy Shah Rukh Khan (@iamsrk) 14 septembre 2023

Merci mon petit #Jawan!!! Il ressemble définitivement à mon amour pour Kashipur !!! https://t.co/OiTy1U8AAK Shah Rukh Khan (@iamsrk) 13 septembre 2023

Shah Rukh Khan a également déclaré qu’il pensait que la meilleure façon de rester jeune de cœur était de chasser le cynisme. La superstar a déclaré qu’il fallait avoir un cœur pur et penser bien aux autres. Il a dit que la gentillesse et la compassion contribuent grandement au maintien du bien-être émotionnel.