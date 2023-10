La star de Jawan, Shah Rukh Khan, reçoit des menaces de mort ; sécurité renforcée à Y+

Dernières nouvelles: Jawan étoile Shah Rukh Khan fait la une des journaux après l’annonce de la superstar recevant des menaces de mort et du gouvernement du Maharashtra amplifiant sa protection avec la sécurité Y+. Les rapports of Shah Rukh Khan les menaces de mort se sont répandues comme une traînée de poudre, et on prétend qu’après son succès massif avec Pathaan et Jawan, il reçoit ces prétendues menaces de mort. Shah Rukh Khan a renforcé sa sécurité et on prétend également que les milliers de personnes qui se tiennent devant sa maison à Mannat apercevoir la superstar ne sera pas autorisé à le faire car cela pourrait conduire à des développements dangereux. Pour l’instant, Shah Rukh Khan a augmenté sa sécurité à Y+.

Qu’est-ce que la sécurité Y+ ?

La catégorie de sécurité Y+ compte un déploiement de 11 agents de sécurité, dont six commandos, quatre policiers et un véhicule de contrôle de la circulation. La résidence de Shah Rukh Khan à Mannat sera également gardée par quatre policiers équipés de mitrailleuses MP-5, de fusils d’assaut AK-47 et de pistolets Glock.

Détendez-vous les Salmaniacs, nous ne donnerons pas de mauvais vœux avec de mauvaises intentions comme les Srkiens, comme les fans de Srk avaient fait de Lawrence un père. Nous soutiendrons le DHARMA, et notre Dharm est cela #Salman Khanle frère cadet de #ShahRukhKhan reste en sécurité. Ses fans n’étaient pas au courant des circonstances pic.twitter.com/myLwxNxoj0 BADASS – SRK Ka Baap (@OGSalmanFan) 9 octobre 2023

Les fans expriment leur inquiétude quant à la protection de Shah Rukh Khan. Auparavant, Salman Khan avait fait face à une forte menace de mort, et la star du Tigre 3 aurait reçu une sécurité z+ pour sa protection en Inde.