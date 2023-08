La star de Jawan, Shah Rukh Khan, qualifie sa co-star Vijay Sethupathi de « fantastique » ; je ne peux pas arrêter de m’extasier sur Atlee

Shah Rukh Khanc’est Jawan la fièvre s’enflamme de jour en jour à mesure que la date de sortie se rapproche. Jawan est l’un des films les plus attendus de Shah Rukh Khan, et après le super succès de Pathaan, tous les regards sont tournés vers Jawan, et on s’attend à ce qu’il batte tous les records de Pathaan. Jawan est intriguant et passionnant à tous points de vue. Premièrement, Shah Rukh Khan a plusieurs looks intéressants dans le film, et son look chauve est devenu le favori. Les créateurs n’ont pas encore publié les looks de Nayanthara et Vijay Sethupathi à Jawan. Et après cette mention spéciale de Shah Rukh Khan pour Vijay Sethupathi dans sa dernière séance de questions-réponses sur Twitter, les fans sont encore plus impatients de regarder Jawan.

L’un des utilisateurs a demandé Shah Rukh Khan à propos de ce qu’il aime travailler avec Atlée, Vijay Sethupathiet Mani Ratnam ; il est devenu complètement gaga devant eux et les a qualifiés de fantastiques, de travailleurs les plus dévoués et d’inspirants pour apprendre de nouvelles choses. Le Jawan La star a même rendu un hommage spécial à leur délicieuse nourriture.

En fait, ils sont tous si fantastiques dans leur métier et si dévoués. Gros apprentissage et leur nourriture est délicieuse !!! https://t.co/fYL0pkI0xS Shah Rukh Khan (@iamsrk) 26 août 2023

Shah Rukh Khan, que l’on verra travailler avec Nayanthara pour la première fois, est impressionné par elle et ne manque jamais de faire l’éloge de l’actrice.

Jawan crée l’histoire chaque jour avant la sortie.

Jawan est en train de créer l’histoire, et la réussite récente est que les billets de cinéma de la superstar ont été vendus en quelques minutes. On prétend que 1 100 billets ont été vendus en quelques minutes à Mumbai, et les fans de l’acteur souhaitent créer une référence en matière de réservation à l’avance. En effet, il n’existe pas de superstar comme Shah Rukh Khan. Comme il l’a dit, il est la dernière superstar et les gens croient en lui.

#Pathaan est le plus gros indien de tous les temps au Royaume-Uni ?? avec 4,38 millions jusqu’à présent. La journée d’ouverture était d’environ 320K. Si #Jawan continue la réservation à l’avance avec le même élan, le premier jour pourrait être énorme, bien plus important. De plus, cette fois, la prise en charge concerne également les versions doublées. ? Nishit Shaw (@NishitShawHere) 27 août 2023

Jawan la bande-annonce sortira demain.

Avec JawanShah Rukh Khan sera vu ensuite dans Rajkummar Hirani Dunkyet il a signé un film avec la mégastar Amitabh Bachchan, et ils travailleront ensemble après 17 ans.