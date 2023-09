La star de Jawan, Shah Rukh Khan, met fin à sa curiosité autour de la date de sortie de Dunki et confirme qu’il n’y a pas de retard

Jawan acteur Shah Rukh Khan est sur le point de réussir après avoir donné des superproductions massives comme Pathaan et Jawanet maintenant tous les yeux sont rivés Dunkyet enfin la superstar a fait allusion à la sortie de son prochain plus attendu avec Rajkummar Hirani. Shah Rukh Khan a été interrogé sur la date de sortie de Dunkyce à quoi la superstar a répondu : «26 janvier ko hum start kia avec Pathaan, Janmasthami mai Jawan lekar aaya hu, Aur abhi naya saal aane waala hai, Christmas hai, usme mai Dunki leke aane waala hoon, saare Intégration nationale rakhta hoon, waise bhi jab meri film aati hai us din Eid hoti hai ». Eh bien, nous ne pouvons être plus d’accord : les sorties de films de Shah Rukh Khan ne sont pas seulement des sorties de films mais des festivals pour les fans de King Khan, et Pathaan et Jawan sont les plus grands exemples. Et maintenant les fans peuvent attendre Shah Rukh Khan pour recréer la magie au box-office avec Dunky.

Shah Rukh Khan confirme que Dunki sortira à Noël CETTE année de la manière la plus adorable qui soit.

SRK vient de le confirmer #Dunki sort à Noël. @iamsrk: « Sortie du film Jab Meri Hoti hai us roz to Eid hoti hi hai »#JawanCreatesHistory #ÉvénementJawan pic.twitter.com/9byLamJn8N Syed Irfan Ahmad (@Iam_SyedIrfan) 15 septembre 2023

SRK vient de le confirmer #Dunki sort à Noël. @iamsrk: « Sortie du film Jab Meri Hoti hai us roz to Eid hoti hi hai »#JawanCreatesHistory #ÉvénementJawan pic.twitter.com/9byLamJn8N Syed Irfan Ahmad (@Iam_SyedIrfan) 15 septembre 2023

Après le succès massif de Pathaan et Jawan, les fans de Shah Rukh Khan appellent les deux films des teasers et des bandes-annonces, et Dunki sera un film utilisant son célèbre dialogue, » Picture abhi baaki hai mere dost « .

Dunki sera la toute première collaboration entre Shah Rukh Khan et Rajkummar Hirani, et on dit que la superstar jouera le rôle d’un Pendjabi qui a fait face à la fuite de l’immigration dans le film. Taapsee Pannu sera vu face au roi Khan, et les Srkiens ont hâte d’assister à ce film à succès. Dans l’une de ses interviews, Shah Rukh Khan a parlé de son retour après 4 ans avec trois sorties et a mentionné qu’il n’était pas du tout nerveux car il était convaincu que les trois seraient des superproductions. Eh bien, avec les deux films, il avait raison, et voyons si la superstar réussira le tour du chapeau.