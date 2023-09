La star de Jawan, Shah Rukh Khan, dirige le Japon ; Pathaan bat les records de Rangasthalam, KGF alors que le public adore « Sharpika »

Pathaan se porte très bien au Japon. Cela ressort clairement des chiffres. Il a gagné Rs 82 lakhs jusqu’à présent lors de son premier week-end. Il a battu les premiers chiffres du box-office du week-end de Rangasthalam, KGF et KGF 2. Les fans se souviendront que SS Rajamouli, Jr NTR et Ram Charan ont fait une grande campagne promotionnelle au Japon pour RRR. Le film a connu un succès fulgurant sur le marché japonais. RRR a rapporté 140 crores de roupies au Japon, ce qui est jusqu’à présent le plus élevé de tous les films indiens. Il y avait de l’hystérie autour de la présence des deux beaux gosses du film. Désormais, les fans japonais ont baptisé Shah Rukh Khan et Deepika Padukone Sharpika. Le joueur japonais Kojima Hideo a également apprécié le film…

Pathaan : Découvrez les résultats au Japon jusqu’à présent

Appréciation pour Pathaan par Kojima Hideo

Kojima Hideo a déclaré que Pathaan avait tous les éléments de Mad Max, John Woo et d’autres grands noms d’Hollywood. Les fans de Shah Rukh Khan étaient heureux de voir l’appréciation de sa part. Pathaan a gagné plus de 1 000 crores de roupies dans le monde entier, dont près de 500 crores provenant de collections étrangères.

PATHAAN IMAX MAD MAX pic.twitter.com/C2wAKQjiny (@Kojima_Hideo) 3 septembre 2023

Trop occupé ces jours-ci, épuisé mentalement et physiquement. Je dois remplir mon réservoir à indice d’octane élevé. Du coup, j’ai vu le film indien « PATHAAN » en IMAX ! Eh bien, c’était génial ! J’étais engourdi ! Cela a ouvert mes vaisseaux sanguins ! C’était un niveau d’énergie MAD MAX ! Après avoir vu ça, je pense que je pourrai pic.twitter.com/3LBJ4Brfgu HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_FR) 3 septembre 2023

Il semble que le film ait été apprécié par les amateurs d’anime au Japon. On le sait, l’anime japonais est très populaire partout dans le monde.

donc je suppose qu’ils s’appellent désormais Sharpika ? Google Traduction ? https://t.co/jdSBE2sSUQ pic.twitter.com/iisggwl7G6 srkdp (@srkdeepikaholic) 5 septembre 2023

Sharpika…hahaha ?? Nouveau nom donné par les Japonais, SRK plus Deepika Jawan (@AlamMafia) 5 septembre 2023

Sharpika joli nom ?? Deepika Padukone ? (@deepikaniru) 5 septembre 2023

Désormais, les réservations anticipées de Jawan ont dépassé celles de Pathaan. Nombreux sont ceux qui estiment que Pathaan n’a pas reçu le battage médiatique qu’il méritait. Shah Rukh Khan, Deepika Padukone étaient en pleine forme dans le film d’action de Siddharth Anand. Maintenant, YRF réalise un Spy Verse où nous verrons Kabir (Hrithik Roshan), Tiger (Salman Khan) et Pathaan (Shah Rukh Khan) en action.