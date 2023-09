La star de Jawan, Shah Rukh Khan, a été maltraitée à chaque fête ; a été victime d’intimidation dans les années 90 alors que tout le monde le détestait, affirme un journaliste chevronné

Jawan acteur Shah Rukh Khan a parcouru un long chemin, et la célébrité dont il jouit aujourd’hui est un pur travail acharné. Aujourd’hui, les nouveaux arrivants viennent souvent parler du harcèlement auquel ils sont confrontés, mais dans les années 90, le harcèlement existait mais personne n’avait l’autorité pour en parler. Et si vous pensez que le roi Khan a toujours été le roi Khan, alors jetez un œil à cette affirmation d’un journaliste qui mentionne comment le Jawan La star était détestée par tout le monde dans l’industrie et était toujours victime d’intimidation, mais le Pathaan l’étoile se tenait comme un rocher. Dernièrement, de nombreux acteurs ont parlé d’avoir été acculés ou intimidés par l’industrie, et le dernier à faire cette grande révélation était Priyanka Chopraqui a affirmé qu’elle se trouvait dans un endroit paisible pour en parler et l’a donc partagé avec le monde.

Mais dans les années 90, la superstar était également acculée. Souviens-toi Déol ensoleillé dans l’une de ses interviews, affirmant qu’il n’avait jamais parlé à Shah Rukh Khan après Darr comme il s’est senti trahi par les réalisateurs du film pour avoir glorifié le méchant du film ? Mais le Jawan L’acteur a survécu à toutes ces haines et à toutes ces intimidations et a bâti sa célébrité comme aucun autre.

Parlant de la star de Jawan, Shah Rukh Khan, détestée par tout le monde dans l’industrie, ce journaliste révèle : « Dans les années 80, je kaise Shah Rukh Khan ko, Matlab, presque tout le monde à Bollywood détestait. Matlab koi Bollywood party nhi thi ke Shah Rukh ko gaali diye bina khatam hote the. Agar SRK ko pull down nahi kiya uske absence moi, me naam nahi longa, bohat bade top acteurs the, 2-4 acteur us waqt, jinke jhade bade mazboot thi, filmy familles voir eux. Unlog ko ek jalan thi ke, ek ladka aya, aur woh Bandra me Makaan, Mannat kharid ke bait gaya hai. Aur uske har saal 3 blockbusters aati hai, aur soudainement saare power center shift hogaya tha. Toh Shah Rukh ne woh sab jhela ».

Jawan est imparable au box-office et, semble-t-il, le film aurait gagné 82 crores et franchi la barre des 200 crores. On prétend que d’ici le week-end, le film de Shah Rukh Khan récoltera 500 millions de dollars au box-office mondial. Faites place au roi Khan ; il était là pour conquérir, et aujourd’hui il est la superstar en titre à travers le monde.