La star de Jawan, Shah Khan Khan, qualifie Deepika Padukone d’actrice de Bollywood la plus courageuse pour son rôle dans le film Atlee [Watch video]

Shah Rukh Khan est en admiration devant Deepika Padukone et n’est que fière et heureuse de son voyage. Deepika était remarquable dans Jawan; son apparition spéciale est considérée comme la meilleure partie du blockbuster, et tout le monde salue Deepika Padukone pour avoir choisi ce rôle. Et maintenant, à l’événement à succès de Jawan, Shah Rukh Khan a été vu en train de s’extasier sur Deepika, et il l’a qualifiée d’actrice de grande taille. » C’est très courageux pour elle d’assumer ce rôle, parce que je dis toujours qu’il n’y a pas de petits rôles ; il y a de petits acteurs, et je pense qu’avec ce film, Deepika prouve vraiment à tout le monde qu’elle est vraiment une actrice ; c’est une grande un acteur de grande taille, un acteur de grande taille », a déclaré la superstar. Deepika a même mentionné que la seule raison pour laquelle elle avait dit oui à Jawan était son amour pour Shah Rukh Khan. Les rapports affirment que Deepika n’a pas facturé un centime pour Jawan.