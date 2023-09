La star de Jawan, Nayanthara, souhaite à ses jumeaux leur premier anniversaire avec une longue note émouvante

Jawan étoile Nayanthara jeElle vit actuellement la phase la plus heureuse de sa vie, personnellement et professionnellement. L’actrice qui dénigre les super divas en elle Bollywood son premier film, Jawan, est en mode célébration alors que ses bouées de sauvetage, ses bébés et ses jumeaux ont eu un an. Nayantharaqui est avant tout une mère heureuse, s’est rendue sur son compte Instagram et a partagé une longue note d’émotion pour ses jumeaux Ujir unsd Oulag à l’occasion de leurs anniversaires en duo. Nayanthara a ouvert son cœur et a révélé tout ce qu’elle ressent pour ses enfants.

« Mes Twin Powers HBD à U2 ! 1 an de sourires, de bonheur et de bénédictions ! Joyeux anniversaire à mes aimants #Uyir et #Ulag ! Puissiez-vous tous les deux rester debout dans cette vie apportant beaucoup de bonheur à tout le monde autour de vous ! Je vous aime mes bébés ! Vous avez rendu notre vie tellement pétillante et colorée ! C’est un festival tous les jours ! Avec U2 ! Mon Uyir et mon Ulag @nayanthara Amma et Appa vous aiment 2 ! Trop bien. »

Nayanthara a même mentionné pourquoi elle a célébré l’anniversaire de ses jumeaux dans les tours jumelles : « Je voulais célébrer ton premier anniversaire près de ces hautes et puissantes tours qui sont des jumeaux tout comme U2, remerciant Dieu d’avoir rendu cela si gentiment possible ! Béni comme toujours.

Nayanthara a même révélé les visages de ses jumeaux, et mon garçon, ces deux munchkins sont sacrément adorables.

Nayanthara a récemment fait la une des journaux après que des informations ont fait surface selon lesquelles elle était contrariée par le fait que son rôle ait été coupé dans Shah Rukh Khan’C’est Jawan, et son personnage n’est pas ressorti fort. Cependant, l’actrice a démenti la nouvelle en publiant un message d’anniversaire pour le cinéaste Atlee et en laissant indirectement entendre que tout allait bien entre eux. Cela dit, SRK a exprimé sa déception que le personnage de Narmada n’ait pas eu le poids qu’il méritait.