La star de Jawan, Lehar Khan, dit que Shah Rukh Khan a les « câlins les plus chaleureux à donner », révélant comment l’équipe a célébré le succès du film

Shah Rukh Khan a enflammé le box-office avec son film récemment sorti Jawan. Réalisé par Atlee, le film présente la superstar dans un avatar inédit et a reçu un bouche à oreille positif de la part du public. Dans les 4 jours suivant sa sortie en salles, Jawan a collecté plus de Rs 500 crore brut au box-office mondial et crée de nouveaux records. Alors que Shah Rukh reçoit l’amour du public, son Jawan co-star Lehar Khan a récemment parlé de son expérience de travail avec lui. Le qualifiant de « belle personne dans l’âme », Lehar a également révélé comment l’équipe avait célébré l’énorme ouverture du film au box-office.

Lehar Khan sur son expérience de travail avec Shah Rukh Khan

Lehar, qui figurait dans le film comme l’une des six filles avec Sanya Malhotra et Priyamani dans l’équipe de Shah Rukh, a récemment parlé de son expérience de travail avec la superstar dans Jawan. L’acteur a déclaré que sa mère était une grande fan de SRK et qu’elle avait grandi en regardant ses films et ses chansons au fil des ans. « Vous pouvez imaginer à quel point tout le monde était excité quand j’ai reçu le film. Je me souviens que j’étais très nonchalante au téléphone et j’ai sauté d’excitation », a déclaré l’actrice en se souvenant du moment où elle a été finalisée pour jouer dans Jawan dans une interview avec L’Indian Express.

Qualifiant Shah Rukh de « belle personne dans l’âme », Lehar a ajouté que même si la superstar avait un double rôle à jouer et un emploi du temps chargé à gérer, il prenait toujours le temps de prendre soin des filles et leur faisait les câlins les plus chaleureux. « Je pense qu’on est fan de lui en tant qu’acteur et quand on le rencontre, on devient fan de lui en tant que personne », a-t-elle ajouté.

Comment l’équipe Jawan a célébré le succès du film

Parlant de la façon dont ils ont célébré l’ouverture massive de Jawan, Lehar a révélé : « Ce jour-là était une journée de célébration. Il y avait beaucoup de danse sur Zinda Banda. Je pense que nous n’étions pas dans l’espace pour donner notre avis car c’était une pure joie alors que le film s’ouvrait devant un si grand nombre. »

À propos Jawan

Réalisé par Atlee, Jawan met en vedette Shah Rukh Khan dans un double rôle avec Nayanthara et Vijay Sethupathi dans les rôles principaux. Deepika Padukone fait une apparition spéciale dans le film.