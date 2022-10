La star de Janhvi Kapoor a l’air captivante, les internautes disent “définitivement un blockbuster”

Mercredi, les créateurs de Mili avec Janhvi Kapoor dans les rôles principaux ont dévoilé le teaser du film. Ce film marquera également la première collaboration professionnelle de Janhvi avec son père Boney Kapoor.

Janhvi Kapoor est allé sur Instagram et a partagé le teaser de Mili. Les Netzines font l’éloge de l’actrice après avoir regardé le teaser, l’un d’entre eux a écrit : “respect à tous ceux qui sont impliqués dans ce film, sérieusement le meilleur morceau que j’ai jamais vu sur YouTube, CHAPEAU BIEN TOUS ! J’AIME VOS VIDÉOS !!.” Le second a mentionné: “La bande-annonce a l’air incroyable, j’ai hâte de la regarder sur grand écran et tout le meilleur à Janhvi, Sunny et les autres acteurs de mili ..”





La troisième personne a commenté : “Ça a l’air vraiment incroyable !!! Ses expressions sont trop belles… Ses choix de films sont incroyables !!!” La quatrième personne a écrit : “Janhvi a un avenir meilleur à Bollywood par rapport à Sara… la façon dont elle expérimente ses rôles… elle le tue.” Le cinquième a dit, Wow ne s’attendait vraiment pas à janhvi. Elle ne fait que grandir en tant qu’actrice. J’espère que ce film sera bon. Tous les meilleurs Janhvi.” La sixième personne a commenté: “Wow! Janhvi a un talent fou !! Ralentir la transition en papillon. Le film a l’air captivant et l’histoire semble prometteuse. Outre le divertissement et le jeu d’acteur, je suis sûr que ce film aura une leçon de vie pour nous tous. Brille, Janhvi !”

Janhvi a partagé l’affiche de premier regard où son personnage Mili est présenté en tant que diplômé BSc Nursing. Partageant l’affiche, elle a écrit : “Dans 1 heure, sa vie va changer… #Mili”, Janhvi a légendé le post.





Dans une autre affiche partagée par Janhvi, elle a l’air assez effrayée et l’affiche se lit “figée mais pas secouée”. Mili présenté comme un thriller survivant est un remake du film malayalam Helen de 2019. Réalisé par Mathukutty Xavier, lauréat du prix national, le film présente également Sunny Kaushal et Manoj Pahwa.





En 2021, alors que Janhvi Kapoor terminait le tournage de Mili, elle a partagé quelques photos des décors et a écrit une belle note pour l’équipe et son très cher papa – “C’est un enveloppement ! #Milli Mon premier film avec papa, dont j’ai Je n’ai entendu que des histoires de toute ma vie en tant que producteur. Mais après avoir travaillé avec vous, c’est tellement cool de dire ça !! Je sais enfin ce que tout le monde veut dire quand ils disent que vous donnez votre cœur et votre âme à chaque film que vous prenez. Ce n’est pas la seule raison pour laquelle ce film est si spécial pour moi – cela a été le voyage le plus inspirant de travailler avec quelqu’un d’aussi complètement absorbé par sa concentration et son amour pour le cinéma, monsieur @mathukuttyxavier.” Mili sortira en salles le 4 novembre.

(Avec les entrées de l’ANI)