La star de James Bond, Colin Salmon, a déclaré aux fans qu’il avait été hospitalisé pour un coronavirus.

L’acteur britannique de 58 ans a révélé qu’il était aux prises avec la maladie au début de 2021.

Il a posté sur Twitter: « Enregistré la semaine dernière 9 jours après mon hospitalisation à Covid.

«J’y arrive mais c’est réel et cela nous concerne tous. #COVID-19[feminine#vaccin Prenez un moment de soins personnels et regardez ceci. »

Il est revenu plus tard après que des fans et des amis lui aient envoyé des messages dans l’espoir d’un prompt rétablissement.

« Merci pour vos aimables paroles. S’il vous plaît, prenez un moment pour vous, enregistrez-vous, ressentez comment vous allez », a-t-il écrit.

«Nous sommes des gens chaleureux, mais nous devons valoriser davantage nos vies. Nous n'avons pas à toujours faire le changement supplémentaire, nous mettre en dernier, être courageux. #SelfCareIsNotSelfish. »







Sa révélation est intervenue alors que Colin faisait la queue avec d’autres personnalités de haut niveau de BAME pour rassurer les gens sur le fait que les vaccins contre le coronavirus sont sûrs dans une vidéo la semaine dernière.

Partageant le clip, qui présente également le maire de Londres Sadiq Khan, l'ex-actrice de Corrie Shobna Gulati et Adil Ray de Good Morning Britain, il a d'abord parlé aux fans de son combat.









L’acteur de Peaky Blinders et Hollyoaks Emmett Scanlan et le scénariste américain Cameron Welsh n’ont pas tardé à entrer en contact et à souhaiter bonne chance à Colin après avoir appris son combat.

Colin, surtout connu pour avoir joué Charles Robinson dans trois des films Bond, a également joué dans 24 et les films Resident Evil.

La star, qui est également apparue dans Tales from the Crypt, a déclaré à ses abonnés Twitter qu'il se remettait toujours après être rentré chez lui il y a un peu plus d'une semaine.







Il a exhorté tout le monde à faire attention et à arrêter la propagation du coronavirus alors que les cas continuent d’augmenter à travers le monde.