La star de « Jackass », Bam Margera, épouse le mannequin Dannii Marie

Bam Margera et Dannii Marie ont répondu : « Oui ».

L’ancien Âne La star et sa fiancée mannequin se sont mariés mardi à Socorro, Nouveau-Mexique, a confirmé leur manager, Mike Quinn, à Divertissement hebdomadaire.

Selon TMZ, qui a signalé pour la première fois les nocesles jeunes mariés sont au Nouveau-Mexique pour filmer un film intitulé Collectionner les âmes, dans lequel Marie joue le rôle principal. La vidéo publiée par le média montre le couple échangeant ses vœux à l’hôtel Val Verde, en présence de divers membres de la distribution et de l’équipe.

Bam Margera et Dannii Marie.

« Ange de la Terre, allons-y ! » » a dit Margera émue à son épouse. « Je t’aime, je t’aimerai pour toujours et je prendrai soin de toi. »

Margera, 44 ans, proposé à Marie en octobre, et les deux publient fréquemment des photos l’un de l’autre sur les réseaux sociaux. Dans une publication Instagram marquant l’anniversaire de Margera en septembre dernier, Marie a écrit« Les mots ne peuvent pas exprimer la connexion et le lien que nous partageons. Gardez vos objectifs et vos yeux tournés vers l’avenir. Je suis plus que fier de vous et j’aime être à vos côtés. »

Ce mariage est le troisième de Margera. Son ex Nicole Boyd, qu’il a épousée en 2013, a demandé le divorce l’année dernière. Ils partagent un fils, Phoenix Wolf, né en 2017. Margera a également été mariée à Missy Rothstein de 2007 à 2012, leurs noces étant relatées dans la série MTV Bam’s. Union impie.

Skateuse, cascadeuse et personnalité de la télévision, Margera est surtout connue pour avoir risqué sa vie sur MTV. Âneainsi que la direction d’émissions dérivées telles que Viva La Bam, La domination mondiale de Bamet Jeu télévisé Le mauvais cul de Bam.

Il a également eu plusieurs démêlés avec la justice au fil des ans et a parlé ouvertement de ses luttes contre la toxicomanie et la toxicomanie.

Dans ses vœux de mariage, Margera a crédité Marie de l’avoir aidé à arrêter de boire et à renouer avec le skateboard, ajoutant : « Je ne peux pas vous remercier assez. »