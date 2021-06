À présent, nous savons tous que la légende du football Cristiano Ronaldo n’est pas un fan des boissons gazeuses après que le capitaine portugais a retiré deux bouteilles de Coca-Cola conservées devant lui lors de la conférence de presse de l’Euro 2020 de lundi, encourageant les gens à boire de l’eau à la place.

Pour les non avertis, le joueur de 36 ans a écarté les bouteilles de cola alors qu’il s’asseyait pour parler aux médias avant le match d’ouverture du Groupe F contre la Hongrie, mardi. Il l’a suivi en tenant une bouteille d’eau avant de crier en portugais : « Agua ! Par conséquent, les actions du géant des boissons ont chuté de 1,6% lundi, effaçant environ 4 milliards de dollars de la capitalisation boursière de l’entreprise, à la suite du camouflet de Ronaldo envers le sponsor. En réponse, l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, a déclaré: « Coca-Cola propose une gamme de boissons pour répondre aux différents goûts et besoins, qui sont disponibles pour les joueurs tout au long du tournoi. » « Cela comprend les eaux, les boissons et jus de fruits isotoniques pour sportifs, le café et le thé, ainsi que le Coca-Cola. »

Mais saviez-vous qu’avant Cristiano Ronaldo, c’était notre propre Kareena Kapoor Khan qui avait snobé les boissons gazeuses dans le film « Jab We Met » ? Oui, tu l’as bien lu!

Vous vous souvenez de la scène où Kareena alias Geet (son rôle dans le film) descend à la gare de Ratlam pour prendre quelque chose à boire ? Elle demande au vendeur de lui donner une bouteille d’eau et dit : « Cola-shola sab apni jagah hai, par paani ka kaam paani hi karta hai’. Elle se dispute alors avec le vendeur au sujet du prix de la bouteille finalement manquante. son train que l’on peut apercevoir au départ de la gare dans la scène.

Jetez un œil au clip ici :

Pendant ce temps, un jour après que Cristiano Ronaldo a snobé Coca Cola, le milieu de terrain français Paul Pogba a retiré une bouteille Heineken devant lui lors d’une conférence de presse Euro 2020.