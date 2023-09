La star de Jaane Jaan, Kareena Kapoor Khan, révèle la partie la plus difficile du travail dans ce mystère de meurtre

Kareena Kapoor Khan est l’un des acteurs de cinéma hindi les plus populaires. L’actrice a fait ses débuts au cinéma en 2000 avec Réfugié et a depuis joué dans plusieurs films à succès, dont Bajrangi Bhaijaan et 3 idiots. 23 ans plus tard, l’acteur se prépare pour ses grands débuts en OTT avec un film original Netflix Jaane Jaan. Basé sur le roman à succès de Keigo Higashino de 2005, La dévotion du suspect X, le film est un thriller mystérieux réalisé par Sujoy Ghosh. Récemment, Kareena a parlé de son expérience de ses débuts sur OTT et a révélé à quel point jouer dans le genre thriller est « délicat ».

Kareena Kapoor Khan sur les tentatives différentes dans sa carrière

Dans une interview avec Horaires de la ville, Kareena a expliqué qu’elle n’avait jamais hésité à essayer différentes choses. L’acteur a déclaré qu’elle se trouvait à une étape de sa vie où les histoires sont importantes, tout comme sa passion pour le théâtre. L’acteur, dont l’autre film Les meurtres de Buckingham est prévu pour la première fois au prestigieux BFI London Film Festival en octobre, a déclaré qu’elle essayait d’équilibrer cela avec les sorties, mais que son objectif principal était de faire des choses différentes.

Je travaille sur un thriller mystérieux comme Jaane Jaan

En parlant de travailler sur Jaane Jaan, Kareena a déclaré qu’elle pensait que le thriller en tant que genre était beaucoup plus interne et intense. L’acteur a ajouté qu’il est assez difficile pour un artiste de trouver le bon équilibre dans un thriller entre ce qu’il veut cacher et ce qu’il veut révéler au public.

À propos Jaane Jaan, Kareena a déclaré que la réalisatrice Sujoy Ghosh avait tissé un thriller avec une histoire d’amour qu’elle attend avec impatience. « En fin de compte, ce fut une belle expérience parce qu’il était si clair sur ce que les acteurs devaient donner sur le plateau, il a rendu la tâche si facile pour nous tous », a ajouté Kareena.

À propos Jaane Jaan

Avec Kareena Kapoor Khan dans le rôle principal, le film met également en vedette Vijay Varma et Jaideep Ahlawat. Le film sortira directement en numérique sur la plateforme OTT Netflix le 21 septembre 2023 et coïncidera avec le 43e anniversaire de Kareena.