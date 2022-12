La star de “It’s a Wonderful Life”, Donna Reed, a discrètement gardé les lettres de soldats de la Seconde Guerre mondiale pendant des décennies, dit sa fille

Mary Owen a fait une découverte choquante au sujet de sa mère 17 ans après la mort de la star hollywoodienne.

C’était en 2003 lorsque la fille de Donna Reed et Tony Owen a découvert plusieurs boîtes à chaussures remplies de plus de 350 lettres de soldats de la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient été soigneusement sauvés par la matriarche dans une malle entreposée dans le garage de sa maison de Beverly Hills, en Californie, pendant plus de 40 ans.

“Quand la Seconde Guerre mondiale était terminée, personne ne voulait plus vraiment en parler parce que tout le monde y participait”, a déclaré Owen à Fox News Digital. “Je ne savais rien de ces lettres.”

Reed, une actrice oscarisée surtout connue pour avoir incarné l’épouse bien-aimée Mary Hatch Bailey dans le classique des fêtes, “It’s a Wonderful Life”, est décédée en 1986 à l’âge de 64 ans. Elle était l’une des nombreuses stars du show business qui ont mis leurs talents à profit et a fièrement participé à l’effort de guerre pour soulever les troupes américaines.

La Hollywood Canteen, qui a ouvert ses portes en 1942, est devenue un refuge pour les militaires où ils pouvaient déguster un repas chaud, assister à un spectacle et même danser gratuitement avec leurs stars préférées. Entre 1942 et 1945, plus de 3 millions de visiteurs.

“J’ai toujours les cartes de rationnement de ma mère,” gloussa Owen. “Elle a fait des collectes d’obligations. Chaque fois qu’elle rendait visite à ses parents dans l’Iowa, elle vendait des obligations. Elle a dansé avec les gars de la cantine d’Hollywood, etc. Plusieurs de ses films … ont été projetés dans des camps de base. vers 1940, 1941, mais vraiment plus près de la fin de la guerre au cours des deux ou trois dernières années. Et elle leur a répondu.

À l’époque, Reed était une pin-up populaire qui contribuait à maintenir le moral de nos troupes loin de chez nous. Tous les soldats qui lui ont écrit depuis des bases et des champs de bataille voulaient une photo signée de la glamour girl. Mais les lettres détaillaient également leurs espoirs et leurs rêves alors qu’ils faisaient face à l’incertitude sur les lignes de front. Certains ont admis leur solitude et d’autres ont exprimé franchement leurs peurs. Certains soldats voulaient simplement faire rire Reed et certains partageaient joyeusement leurs talents de gribouilleur.

Owen a déclaré qu’en lisant les lettres, elle se sentait instantanément connectée à ceux qui trouvaient du réconfort dans le talent et la beauté de sa mère. Dans ses dernières années, Reed est devenue une militante anti-guerre. À l’époque du Vietnam, elle a été coprésidente du groupe de défense Another Mother for Peace. Owen pense que “C’est une vie merveilleuse” et la Seconde Guerre mondiale seront à jamais liées.

“J’ai l’impression que la Seconde Guerre mondiale a eu une influence sur la réalisation de” C’est une vie merveilleuse “”, a expliqué Owen. “[Director] Frank Capra et Jimmy Stewart ont participé à l’effort de guerre. Jimmy Stewart était un pilote de bombardier de l’Air Force et il a été absent d’Hollywood pendant cinq ans. Capra était trop vieux pour s’enrôler, mais il avait rejoint le corps d’armée et tournait la série “Why We Fight”. C’étaient deux personnes différentes qui revenaient de ces expériences qui ont mené à la création de “C’est une vie merveilleuse”.”

Selon Owen, Reed n’était pas le premier choix envisagé pour le rôle de la matriarche bien-aimée. Capra voulait à l’origine Jean Arthur ou Ginger Rogers pour le rôle, mais les deux actrices n’étaient pas disponibles à l’époque. Lorsque Capra a rencontré Reed sur le terrain de la MGM, il “a su tout de suite” que la “fermière” de l’Iowa qui avait initialement prévu de devenir enseignante était parfaite pour le rôle.

“Ma mère était incroyablement belle”, a déclaré Owen. “Sans maquillage ni rien de tout cela, elle était incroyablement magnifique… Et je sais que son expérience de travail avec Frank Capra n’avait rien à voir avec elle avant ou après. C’était un travail exigeant, mais c’était le travail le plus profondément satisfaisant qu’elle ‘ Elle avait travaillé dans des films MGM jusqu’à ce moment-là, et je suis sûr qu’ils faisaient les choses d’une certaine manière. Mais Capra était indépendant et visionnaire. Il faisait les choses complètement différemment. Et elle adorait ça.

“Ma mère avait un bras de softball très fort”, a ri Owen. “Alors quand est venu le temps de jeter la pierre à la maison Granville [in the film] pour briser le verre, ils avaient un cascadeur prêt à le faire. Elle a dit, ‘Non, ce ne sera pas nécessaire.’ Elle a cassé la vitre du premier coup.

“Aussi, la scène de la piscine, je suis allé à Beverly Hills High et j’ai nagé dans cette piscine et joué au basket sur ce terrain qui s’est ouvert. Mais en grandissant dans l’Iowa, elle ne savait pas vraiment nager. Donc je pense que cette scène l’a rendue très nerveuse. Ils auraient peut-être utilisé un double pour la chute réelle.

Le film s’est avéré être un énorme succès – environ 40 ans après sa sortie. Lors de sa première création, certains critiques pensaient qu’il était trop sentimental. Et bien qu’il ait été nominé pour cinq Oscars, dont celui du meilleur acteur et réalisateur, il n’aurait rapporté que 3,4 millions de dollars aujourd’hui après avoir coûté 3,7 millions de dollars.

Le film sur un homme suicidaire qui reçoit la visite d’un ange pour lui montrer à quoi aurait ressemblé la vie s’il n’avait jamais existé a été un flop au box-office.

“Je suis sûr [my mother] a supposé que le film irait bien », a déclaré Owen.« Il y a donc eu la déception qu’il ne l’ait pas fait, même s’il a été un succès critique. Et elle a adoré son expérience.”

Bien que Reed et Stewart aient une “excellente” chimie, les co-stars ne sont pas restées en contact.

“En 1940, Stewart a remporté l’Oscar pour” The Philadelphia Story “, il était donc au sommet de son art”, a expliqué Owen. “Mais il a été absent pendant cinq ans [and then came] retour à Hollywood. Il a en fait blâmé ma mère pour que le film ne se passe pas bien. … C’est dommage car, évidemment, ce n’est pas vrai.”

Ce n’est que des décennies plus tard que la télévision a redonné vie au film, le diffusant régulièrement pendant la période des fêtes. Non seulement il a trouvé un écho auprès de nouveaux publics, mais il a survécu à presque tous les films réalisés à son époque. Aujourd’hui, il est reconnu par l’American Film Institute comme l’un des meilleurs films jamais réalisés.

“Quand le film a commencé à revenir à la télévision à la fin des années 70 et 80, [my mother] était si heureuse”, a déclaré Owen. “Elle s’est sentie justifiée d’une certaine manière parce que le film n’a tout simplement pas réussi, même s’il… avait tous ces éléments qui, selon vous, en feraient un succès.

“Je l’ai vu pour la première fois quand j’étais à l’université sur grand écran. Un de mes meilleurs amis savait que ça jouait, et il m’a emmené le voir. Et j’ai adoré. Et puis, ça a été comme une révélation. J’ai compris que ma mère n’était pas seulement une actrice, mais qu’elle était une bonne actrice. Mais c’était avant que ça ne devienne populaire à la télévision. Il y avait un peu de timidité… à ce qu’elle parle du film.

Reed a joué dans plus de 40 films. Aux débuts de la télévision, elle lance “The Donna Reed Show”, une série humoristique hebdomadaire sur ABC de 1958 à 1966. En 1984, Reed rejoint le casting de “Dallas” et reprend le rôle de Miss Ellie après l’actrice Barbara Bel. Geddes est tombé malade.

Owen a déclaré que malgré sa célébrité, Reed n’a jamais oublié ses racines dans l’Iowa. Aujourd’hui, Owen vit à Iowa City.

“Nous avons tous grandi à Beverly Hills et vécu dans des maisons avec piscine”, a-t-elle déclaré. “[My mother] avait la richesse et le succès et tout ce qui aurait pu lui monter à la tête et lui faire manquer de respect à ses humbles débuts. Mais jamais une seconde elle n’a jamais fait ça.

“Même lorsque ma mère est tombée malade, elle a dit qu’elle utilisait sa grande force de l’Iowa pour s’en sortir. Elle a toujours donné en retour. Elle n’a jamais pris son pouvoir et son succès pour acquis.”

Aujourd’hui, l’héritage de la star décédée continue de redonner avec La Fondation Donna Reed pour les arts de la scène. L’organisation à but non lucratif basée dans l’Iowa conserve des archives historiques et offre des bourses aux étudiants qui étudient les arts.

Et “It’s a Wonderful Life” continue d’être le cadeau de Noël qui continue de donner.

“Je pense que cela donne de l’espoir aux gens”, a déclaré Owen. “Il n’y a pas beaucoup de films que vous pouvez voir encore et encore sans qu’ils s’affaiblissent. Je l’ai vu tellement de fois. Je vois parfois quelque chose de différent que je n’ai jamais vu, ou cela me frappe différemment. Mary Bailey est devenue beaucoup plus parlé. Elle était si forte. Et j’adore ça. “