La star de It’s A Sin Nathaniel Hall dit que le diagnostic de VIH à 16 ans était un «  appel au réveil  »

La star de It’s A Sin, Nathaniel Hall, a déclaré que c’était un « appel au réveil » quand il a été diagnostiqué avec le VIH alors qu’il n’avait que 16 ans.

L’acteur, qui a maintenant 34 ans, a découvert qu’il était séropositif après avoir attrapé le virus la première fois qu’il avait eu des relations sexuelles.

Près de deux décennies après son diagnostic, la star de Channel 4 exhorte maintenant les gens à se faire tester pour le virus.

Nathaniel joue le petit ami de Ritchie, Donald, dans le drame à succès de Russell T. Davies sur Channel 4, qui se concentre sur la crise du sida de 1980 à Londres.

« Quand tu as 16 ans, tu penses être un adulte. Tu penses connaître le monde », a-t-il dit dans l’émission.

«Je viens d’un milieu de classe moyenne agréable et sûr. J’étais préfet dans mon école, j’étais un élève hétéro.

Nathaniel a ajouté: « Je pense que nous avons tous quelque chose qui est notre acte de rébellion et j’ai commencé à voir ce gars qui était plus âgé que moi et en conséquence j’ai reçu ce diagnostic juste après avoir commencé l’université.

«C’était comme une gifle au visage, c’était comme un appel au réveil. Tout à coup, j’étais comme un enfant dans le monde d’un adulte.

Alors qu’il y avait une stigmatisation qui entourait le VIH lors de son apparition dans les années 1980, il y a eu d’énormes progrès scientifiques et de vastes développements médicaux autour du virus.

Nathaniel prend maintenant des médicaments qui rendent sa charge virale indétectable, ce qui signifie qu’il ne peut pas transmettre le virus.

L’acteur a également révélé qu’il avait pu trouver l’amour lors du récent verrouillage.

It’s A Sin de Channel 4 a été largement salué pour avoir abordé les sujets difficiles qui ont entouré la crise du VIH.







La série jette un nouvel éclairage sur la façon dont la crise a été gérée au Royaume-Uni alors que les téléspectateurs suivent la vie de cinq amis exubérants dans les années 1980.

Entremêlés de scènes passionnantes d’hédonisme et de fêtes, les personnages sont emportés dans le tourbillon de la vie londonienne dans le contexte de la crise imminente.

Pour la série en cinq parties, l’écrivain Russell a encadré le drame déchirant par des histoires de ses propres expériences dans la jeunesse.

