La star de “Insecure” Yvonne Orji révèle pourquoi la dernière saison était “si difficile” Mopays.com

Yvonne Orji38 ans, a terminé la dernière saison de sa série comique dramatique HBO Insécurité l’année dernière, et selon l’actrice nominée aux Emmy, ce fut une expérience émouvante pour elle. Dans une interview EXCLUSIVE avec HollywoodLa Vie pour promouvoir son partenariat avec TJ MAXX, Yvonne a repensé aux derniers jours de jeu de Molly Carter sur le plateau et a confirmé que la série bien-aimée lui manquait déjà.

«Je suis un fan comme vous êtes tous fan. Vous agissez tous comme si nous disions juste au revoir, comme, ‘Eh bien, bonne chance à ces gens, au revoir.’ C’est comme, non, ça nous manque », nous a dit Yvonne. “Ce sont de vraies larmes que nous pleurions comme notre dernière semaine.”

Yvonne a également révélé que la fin de Insécurité était “vraiment triste” pour l’ensemble de la distribution et de l’équipe, qui n’ont pas pu célébrer normalement en raison de la pandémie de COVID-19. “Notre spectacle est un tel spectacle où nous sommes tous comme retranchés dans le monde des autres. Et donc d’avoir à nous séparer de notre dernière saison, nous nous sommes dit: ‘Non, ce n’est pas comme ça que nous étions censés sortir’ “, a déclaré l’actrice. «Donc, cela a vraiment rendu les choses difficiles. Mais vous savez, nous avons trouvé des moyens de nous réunir. A chaque fois moi et Issa [Rae]ou moi, Issa et Geai [Ellis], qui que nous nous voyions, c’est comme si nous n’avions pas travaillé ensemble tous les jours pendant six ans », a expliqué Yvonne. “Comme, ‘Hey, comment ça va?’ C’est juste comme, ‘Je viens de te voir à Miami fille.’ Mais nous avons ce “J’aime être avec toi, j’aime te voir”, et nous avons vraiment une affection mutuelle l’un pour l’autre.”

Quant à son personnage emblématique Molly, une avocate d’entreprise qui a du succès dans sa carrière mais des difficultés à sortir ensemble, Yvonne croit fermement que Molly a eu sa fin heureuse bien au-delà de son mariage dans la finale de la série. “Je veux dire, pourquoi ne le ferait-elle pas”, nous a dit Yvonne, notant que Molly “a beaucoup grandi” tout au long de la série de cinq saisons.

Avec Insécurité au-delà d’elle, Yvonne se concentre sur sa prochaine comédie spéciale sur HBO. “Je suis vraiment enthousiaste. Je le décrirais comme une comédie de femme adulte », a-t-elle déclaré à propos du projet. «Il est rempli de tant de sujets de croissance, de choses que j’ai personnellement vécues pendant la pandémie. De la planification successorale aux ruptures d’amitié en passant par les voyages en solo, je viens de parler de toutes ces choses.

Yvonne s’est également associée à TJ Maxx pour lancer Trouvez votre Maxx, où Yvonne servira de mentor personnel pour une femme tout au long du programme qui est conçu pour lui donner tous les outils et ressources nécessaires pour l’aider à démarrer son voyage pour devenir elle-même Maxx. “Ce qu’on a vu ces deux dernières années et demi, ce n’est pas le moment d’attendre pour vivre notre vie à fond car bébé demain n’est pas promis”, nous a-t-elle confié. “Et c’est donc ce truc du genre, si vous commencez aujourd’hui, demain, vous serez plus avancé que vous ne l’étiez hier.”