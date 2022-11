La star de I’m A Celeb semble méconnaissable dans les clichés d’enfance – pouvez-vous deviner de qui il s’agit ?

La star de I’m A Celeb Boy George avait l’air méconnaissable dans une série de clichés d’enfance publiés sur sa page Instagram hier soir.

Le camarade de camp célèbre a stupéfié les fans avec un montage de photos de retour.

instagram/@boygeorgeofficial

Des photos d’enfance ont été téléchargées par PK, le directeur musical de Boy George[/caption] instagram/@boygeorgeofficial

Le candidat I’m a Celeb semble méconnaissable dans ces flashbacks[/caption] instagram/@boygeorgeofficial

Baby Boy George assis heureux sur les genoux de sa mère[/caption]

Des souvenirs d’enfance, y compris des photos de lui en tant que bébé dans les bras, ont été téléchargés par son manager PK, qui a sous-titré la vidéo : “En l’honneur de mon ami George… Je suis si fier de toi, continue… PK.”

Des photographies de l’homme de 61 ans en tant qu’écolier figuraient également dans le message de dédicace, mais la majorité datait du début de sa carrière.

Le début du style emblématique de Boy George, y compris le maquillage audacieux et coloré avec de grands cheveux gélifiés, se joue dans la compilation.

Les photos du groupe Culture Club ont également révélé la popstar avec des dreadlocks sous son chapeau melon noir plus grand que nature.

Des portraits en gros plan montrent ses sourcils classiques dessinés et fins des années 90 et son rouge à lèvres rouge vif.

Chaque retour en arrière n’a jamais manqué de décevoir, avec des costumes et des maquillages uniques et créatifs qui surprennent les utilisateurs d’Instagram à chaque seconde.

L’ascension de Boy George vers la gloire est illustrée par des clichés avec Freddie Mercury et George Michael.

Des photos plus récentes ont également été partagées par PK, soulignant le succès continu de la star en matière de chant.





Cela était également évident dans la section des commentaires, où les fans se sont précipités pour partager leur amour et leur soutien.

L’un d’eux a posté : “Ce sont de très belles photos. Il était très mignon quand il était petit. Boy George est l’homme le plus beau du monde.

Un autre a commenté: «Ces premiers jours du Culture Club… absolument magnifiques. Il a tant fait pour tant de gens simplement en étant lui-même.

“Il a toujours été l’une de mes icônes… tout le monde peut voir qu’il n’a été qu’une âme honnête et gentille dans la jungle”, a convenu un troisième.

Cela survient alors que le candidat I’m a Celeb sera obligé de terminer le procès Bushtucker de mardi soir.

Aux côtés de l’homme de 61 ans se trouveront ses camarades de camp Seann Walsh et Mike Tindall.

Un premier aperçu de l’épisode de ce soir montre que la paire doit terminer une série de poses de yoga de style I’m A Celeb tout en étant aspergée de boue.

Un clip de l’émission de ce soir voit Seann pousser un cri alors que le trio est couvert d’abats et de fruits et légumes pourris dans leurs petites boîtes.

Alors que Boy George et Mike laissent échapper un bourdonnement lent et solide, l’ancienne star de Strictly Come Dancing semble horrifiée alors qu’ils tiennent la pose.

instagram/@boygeorgeofficial

L’homme de 61 ans semble méconnaissable sur les photos depuis le début de sa carrière[/caption] Érotème

Le chanteur fait maintenant face à un procès Bushtucker mardi soir[/caption]