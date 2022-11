La star de I’M A Celebrity Scarlette Douglas est peut-être à l’heure de grande écoute sur ITV tous les soirs, mais elle est sur le point d’être encore plus à l’écran.

L’expert immobilier, célèbre pour A Place In The Sun, a mis en sac un nouveau spectacle qui commence lundi.

Alors que Scarlette, 35 ans, se débrouille avec du riz et des haricots dans la jungle australienne, on peut également la voir ailleurs glamour au soleil.

Le fait face à la nouvelle émission HGTV My Dream Derelict Home In The Sun à partir de lundi soir.

Elle a filmé la série avant d’être révélée comme l’une des stars de la série I’m A Celeb de 2022.

Ses agents ont posté une promo pour la nouvelle émission appelant Scarlette leur “superstar I’m A Celeb”.

HGTV est une chaîne pour la maison et la propriété détenue par le géant de la télé Discovery, avec son émission diffusée à 20 heures.

Ils ont écrit: “Scarlette suit un groupe de braves Britanniques alors qu’ils rénovent des maisons à l’étranger pour créer la maison de leurs rêves. .”

Un fan s’est exclamé : « Cela ressemble à ma rue ! J’ai adoré Scarlette sur Place in the Sun . Je veux voir Scarlette faire un essai !

Cela vient après qu’elle ait enseigné à Babatúndé Aléshé et Seann Walsh à quel point il est difficile de faire face aux écoles de la propriété.





Le comédien a tous deux eu une chance de dire un lien d’ouverture – et les deux ont fini par trébucher sur leurs mots.

I’m A Celeb revient sur ITV1 ce soir à 21h

La star de I'm A Celeb Scarlette Douglas a un tout nouveau concert télévisé – alors qu'elle est encore dans la jungle