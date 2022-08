La star de “I Dream of Jeannie”, Barbara Eden, dit qu’Elvis Presley voulait des conseils pour avoir “un mariage à Hollywood”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Avant de se frayer un chemin dans le cœur du public en tant que génie dans “J’ai rêvé de Jeannie”, Barbara Eden travaillait aux côtés de The King.

Samedi, l’actrice a participé à un panel au Christmas Con à Pasadena, en Californie, où elle a été interrogée sur son film de 1960 “Flaming Star”, qui mettait en vedette Elvis Presley.

La femme de 90 ans a plaisanté en disant qu’elle “n’avait pas eu de romance avec Elvis comme la plupart de ses principales dames”, mais a insisté sur le fait que la jeune femme de 25 ans était “un gentleman”.

“Je venais sur le plateau et il me donnait une chaise”, se souvient la star, citée par le magazine People. “Les acteurs ne font pas ça. Vous pouvez vous asseoir par terre, ils s’en fichent. Et entre les plans, quand ils réparaient les lumières et tout, il sortait sa guitare et il chantait. Merveilleusement, il chantait… Et nous parlions. Nous parlions beaucoup.

Selon Eden, leurs conversations tournaient souvent vers son mariage à l’époque avec Michael Ansara.

“Il a dit : ‘Comment se marie-t-on à Hollywood ? Comment fait-on avec tout ce qui se passe ?'”, a expliqué Eden. “Et j’ai dit:” Vous savez, pour nous, c’est notre travail. C’est ainsi que nous gagnons de l’argent. C’est tout. Il a dit : “Eh bien, j’ai rencontré cette fille en Allemagne.” Et il a dit, ‘Je ne suis pas trop sûr, elle est terriblement jeune.’ Mais il ne m’a pas dit à quel âge ! Ouais, 14 ans. Et j’ai dit : ‘Eh bien, tu sais, si vous formez une équipe, tout ira bien.'”

“Je ne le savais pas”, a ajouté Eden.

Alors que Presley était dans l’armée et stationné en Allemagne, il a rencontré une jeune de 14 ans nommée Priscilla Beaulieu. Ils se sont mariés plus de sept ans plus tard en 1967. L’année suivante, ils ont accueilli le seul enfant de Presley, une fille nommée Lisa Marie Presley.

Eden et Ansara assisteront plus tard au spectacle de Presley à Las Vegas.

“J’ai vu beaucoup de gens travailler, mais c’était la chose la plus excitante que j’aie jamais vue”, se souvient Eden. “Toutes ces guitares ! Elvis était fabuleux. Il était tout simplement merveilleux. Et je me souviens de lui comme ça, pas des dernières années. Parce qu’il était beau et un homme adorable.”

Selon le point de vente, Eden a également parlé de ce que c’était que d’apparaître dans un épisode de 1957 de “I Love Lucy”, qui était son troisième travail à Hollywood.

“[Lucy] était dans sa loge, et elle a dit : ‘Barbara, viens ici, viens ici'”, se souvient Eden. “… Elle a dit : ‘Tu aimes cette robe ?’ Et j’ai dit : ‘J’adore ça. C’est bien, c’est bien, tout est merveilleux. Elle a dit : « Enlevez-le. Alors je l’enlève. Savez-vous que Lucy et son assistante se sont assises là et ont mis ces choses brillantes [rhinestones] sur cette robe ? Ils les ont poinçonnés. Mais c’était pour rendre la robe plus belle.”

“C’était Lucy”, a-t-elle partagé.

Eden a dit que Ball voulait la signer à l’époque. Cependant, elle avait déjà signé avec Fox.

“Je me demande souvent à quel point cela aurait été merveilleux de travailler avec elle en tant qu’entraîneur et enseignante”, a déclaré Eden. “Mais Lucy, je ne l’oublierai jamais.”

En 2017, Eden a décrit Presley comme “un travailleur acharné” qui a été “bien élevé” à Fox News Digital.

Puis en 2021, Eden a déclaré à Fox News Digital que Presley était “juste un cher avec qui travailler”.

“Encore une fois, pas d’énorme ego qui dépasse”, a-t-elle partagé. “Il était très sûr de lui. Il savait ce qu’il était et ce qu’il voulait accomplir. Il était ancré, ce que j’aimais. Et il était merveilleux de travailler avec lui. Il se souciait de ce qu’il faisait. Il savait que le rôle était exigeant. et dur, mais il a travaillé tout aussi dur. Et il était vraiment bon. Je l’aimais tout simplement.