La star de ‘Hungama 2’, Meezaan Jaaferi, parle de recréer ‘Chura Ke Dil Mera’, comparaison avec Akshay Kumar

Meezaan Jaaferi, le fils de l’acteur senior Jaaved Jaaferi, est prêt à épater le public avec sa performance dans le prochain film comique « Hungama 2 », réalisé par Priyadarshan. Depuis la sortie de la bande-annonce du film, Meezan a reçu des critiques positives pour son personnage à l’écran et a fait la une des journaux pour avoir réussi le pas de crochet de la chanson à succès « Chura Ke Dil Mera », tout en faisant correspondre les pas avec nul autre que Shilpa Shetty dans la version recréée.

Récemment, lors d’une conversation en roue libre avec DNA, Meezaan Jaaferi a parlé de la mise en sac du film, travaillant avec un réalisateur emblématique et des acteurs légendaires tels que Paresh Rawal tout en partageant s’il appréhendait les comparaisons avec Akshay Kumar après la sortie de la version recréée de la chanson à succès ‘Chura Ke Dil Mera’ ou pas. Meezaan a également parlé de l’état de sa relation et a brièvement parlé des reportages des médias sur Navya Naveli Nanda et sa rumeur de liaison.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait poussé à dire oui au film après que Kartik Aaryan, Ayushmaan Khurana et Sidharth Malhotra aient tous rejeté « Hungana 2 », Meezan a déclaré à DNA : « Je veux leur demander ce qui les a poussés à dire non. Comment pourriez-vous dire non à Priyadarshan ? Pour moi, Priyan monsieur est un maître dans ce qu’il fait et je ne dirais jamais non à son film. Je pense qu’à notre époque, nous n’apprécions pas les créateurs comme Priyan monsieur, mais il est un maître de son métier. Je peux je te promets, quand ce film (Hungama 2) sortira, tout le monde l’appellera pour lui demander de travailler avec lui. »

« Regardez les classiques et les films qu’il nous a donnés. Quels sont nos classiques de la comédie ? Des films de Priyadarshan, rien d’autre ! Aujourd’hui, quand on pense comédie, on pense à Akshay Kumar, Rajpal Yadav, Paresh Rawal, qui vient à l’esprit — Priyadarshan. Alors, comment pouvez-vous ignorer Priyan monsieur. Je l’aime. Et je suis très reconnaissant d’avoir eu cette opportunité de travailler avec lui dans ce film et en particulier « Hungama 2 ». « Hungama » était un film culte, et je le suis heureux d’avoir eu l’opportunité d’être dans ce film », a-t-il ajouté.

Interrogé sur ses apprentissages après avoir travaillé avec l’acteur légendaire Paresh Rawal dans le film, Meezaan a déclaré: « Au début, j’étais tellement nerveux et stressé. J’étais tellement intimidé par Paresh monsieur. Je le suis toujours. Hors écran, il est la personne la plus calme , il ne parle à personne. Il est assis dans un coin et fait son propre truc. Mais à la minute où la caméra s’allume, c’est une personne différente. Je pense que cela montre juste sa crédibilité en tant qu’acteur. Il s’est simplement transformé et a improvisé parfois, ce qui me laisse tellement de place en tant qu’acteur pour mieux réagir. Je suis tellement reconnaissant d’avoir pu travailler avec des acteurs aussi légendaires que Paresh monsieur, Rajpal Yadav, Johnny monsieur, Ashutosh Rana, dans ce film parce qu’il m’a appris moi tellement en tant qu’acteur et m’a aidé à aller mieux. »

Interrogé sur son équation, c’était comme avec Shilpa Shetty avec qui il a un écart d’âge substantiel, Meezaan l’a interrompu et a plaisanté: « Je ne sais même pas quel est l’écart d’âge et je ne pense pas qu’elle voudra que je souligne que soit mais oui, il y a un écart d’âge et elle est senior. »

Il a ajouté tout en arborant un sourire sur son visage: « Au début, quand j’allais la rencontrer, j’avais vraiment peur. Je ne savais pas comment je vais m’adresser à elle, que devrais-je dire, comment la relation allait se passer. être parce que j’ai beaucoup de scènes avec elle dans le film. Mais ça s’est avéré super sympa parce que c’est comme ça qu’elle est en tant que personne. Elle est amicale avec tout le monde sur les plateaux. Elle est pleine de masti, de vie, d’énergie et de positivité. Et cela se traduit aussi à l’écran, c’est pourquoi les gens l’aiment. Avec moi, il y a un certain niveau de respect et d’amour et en même temps je suis heureux de l’appeler mon amie. «

Lorsqu’on lui a demandé s’il appréhendait les comparaisons avec Akshay Kumar lors de la sortie de la version recréée de « Chura Ke Dil Mera », Meezaan a répondu : « Aucune appréhension mais je savais que cela allait arriver. important pour moi parce que nous ne copiions pas la chanson, nous avons essayé de la recréer à notre manière, avec notre propre tadka et le genre de texture de la génération Z d’aujourd’hui. Je pense que nous avons plutôt bien réussi. Nous avons conservé l’âme et l’essence de la chanson originale mais en même temps l’a fait sur le chemin d’aujourd’hui. »

Tout en expliquant ce qu’il voulait dire, Meezan a raconté un incident et a déclaré: « Je me souviens que j’ai vu la chanson lors de la projection que nous avons eue à Juhu et j’étais assis avec ma famille et la famille de Shilpa ji était également là et son fils Viaan était également présent. Je pouvait entendre Viaan dire » maman, j’aime cette chanson bien mieux que l’original et tu as l’air bien mieux que l’original « . Et j’ai pensé, exactement ! Si ce gamin pense cela, alors c’est vrai parce que la génération d’aujourd’hui est mon public, le téléspectateurs qui n’ont probablement même pas vu l’original. »

« La chanson s’est avérée merveilleuse. C’était beaucoup de travail acharné et de pression, et beaucoup de compétition entre Shilpa ji et moi parce que nous essayons toutes les deux de nous surpasser. C’était amusant de faire non seulement le remake de la chanson mais en le faisant avec le premier laïc d’origine sur lequel il a été photographié », a-t-il ajouté.

Enfin, en parlant de ses plats à emporter alors qu’il travaillait dans un film de Priyadarshan avec une distribution emblématique, Meezaans a déclaré: « Soyez simplement ouvert, bindaas, et laissez-vous complètement aller. J’ai partagé l’écran avec des acteurs légendaires, l’apprentissage que j’ai tiré d’eux était qui mettent complètement votre foi et votre confiance dans le réalisateur parce que c’est son film, sa vision et son histoire. N’essayez pas de vous mêler et de modifier son histoire à votre façon car trop de cuisiniers gâchent le bouillon.

« Hungama 2 » est prêt à sortir numériquement sur Disney + Hotstar le 23 juillet.