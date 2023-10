La star de Hukus Bukus, Darsheel Safary, sur son lien avec Aamir Khan ; révèle s’il fait partie de Sitaare Zameen Par [Exclusive]

Souvenez-vous d’Ishaan Awasthi de Taare Zameen Par? Oui, le garçon doux mais espiègle a bien grandi ! Darsheel Safary est de retour et sur la bonne voie pour se faire une place dans l’industrie. On le verra bientôt dans un film intitulé Hukus Bukus. Il essaie le rôle d’un aspirant joueur de cricket basé au Cachemire. L’histoire tourne autour du lien père-fils et parle d’espoirs et d’aspirations. Avant la grande sortie, nous avons pris contact avec Darsheel qui a longuement parlé du film et de son parcours. Il a également parlé de ses liens avec Aamir Khan.

Pourquoi Darsheel Safary a choisi de faire partie de Hukus Bukus

Je suis occupé à faire du théâtre depuis environ six ans et j’ai terminé, en me concentrant sur mes compétences d’acteur, en me préparant pour les manches les plus importantes et les plus longues. Monsieur Vinay Bhardwaj, le producteur et réalisateur du film, était venu voir une de mes pièces et il m’a dit qu’il avait un projet pour moi. Nous nous sommes rencontrés et il a raconté le concept. Mon seul problème, c’est que je n’étais pas très enthousiaste à l’idée de faire partie d’un film qui parle de propagande et de tout ce qui est controversé. Je lui ai juste demandé que c’était une belle histoire mais nous ne saisissons pas cet angle, n’est-ce pas ? Il a répondu non, pas du tout. Nous regardons simplement l’histoire intime très personnelle d’un garçon et de son père et elle est basée sur le cricket. Il y a quelques réflexions sur la foi, quelques thèmes et je pense que ce sera amusant. Je me disais, bien, assez bien. Nous avons commencé à nous préparer et je suis un grand fan de cricket, donc j’étais très heureux d’en faire partie. Ce qui m’a réellement attiré vers ce projet, c’est parce que cela montre mon personnage, Arjun, que je joue, il est très passionné. Il est passionné. Ce type fait tout avec passion dans sa vie. Il y a beaucoup d’amour et beaucoup de positivité dans le personnage.

Sur son lien avec Aamir Khan

C’est vraiment bien. Nous nous étions connectés lors de la sortie de Laal Singh Chadha et je lui avais envoyé un message lui disant à quel point j’avais aimé le film et que je pouvais voir son travail acharné et sa passion. Nous nous étions connectés le jour de son anniversaire, je lui avais envoyé un message le jour de son anniversaire et il a répondu. Alors on continue à parler ici et là. Je sais qu’il a définitivement un œil sur ce que je fais. Qui hota hai na les types d’anges silencieux. La plupart de mes projets sont repris après l’avoir informé par un canal ou un autre. « C’est le film que je fais, j’attends avec impatience vos bénédictions. » Il y a toujours une réponse douce et très rapide également.

Fait-il partie du film Sitare Zameen Par d’Aamir Khan récemment annoncé ?

« (Rires) Je ne vous connais pas. Je ne sais pas si je peux en parler mais oui, une période passionnante nous attend. » Il n’a ni nié ni confirmé cette information.

En demandant du travail à Aamir Khan

Il y a un angle ici où vous dites que vous devez passer quelques appels téléphoniques et que vous êtes sur un plateau de tournage. Et puis il y a une autre façon d’être remarqué par le monde entier. Vous travaillez dur, vous bossez, vous faites tout seul, sans aucune aide supplémentaire. Pour moi, demander de l’aide semble inorganique. C’est comme prendre un raccourci. L’autre chose, c’est que je suis absolument timide, je deviens sacrément gêné. Vous me rencontrez, je suis très libre mais même si message Karna et ça aussi pour le travail, je suis gêné. Mais mon idée du travail dans le théâtre est que j’affine mes compétences d’acteur et que je continue à le faire pour le reste de ma vie. Je travaille sur ces projets qui me font remarquer. Bien sûr, j’adorerais travailler avec l’oncle Aamir. S’il m’appelle maintenant, j’irai sur les plateaux maintenant car je veux lui montrer ce que je suis devenu à travers ses enseignements, à travers l’expérience qu’il m’a apporté.

