La star de Homes Under the Hammer, Martin Roberts, semble méconnaissable alors qu’il se déshabille lors d’une séance photo dans un bain déterré

La star de HOMES Under the Hammer, Martin Roberts, semble méconnaissable alors que sa séance photo dans un bain nu est découverte.

Le présentateur de la BBC, 60 ans, est un visage régulier à la télévision, ayant été sur la boîte pendant près de 40 ans.

Mais Martin a laissé ses fans chauds sous le col avec des photos déterrées d’il y a des années.

L’ancien camarade de camp de I’m A Celebrity a pu être vu en train de poser nu dans un bain.

Il tournait une émission de voyage Wish You Were Here en 1996 alors qu’il montrait son physique tonique.

Martin a souri pour la caméra en tenant une coupe de champagne avec des bulles cachant sa modestie.

Les fans se sont évanouis devant lui alors qu’ils le complimentaient sur son apparence.

S’adressant aux médias sociaux, l’un d’eux a déclaré: « Ma Ma Ma Mama Ma… Maaaa Martin… MM Martin. »

Un deuxième a écrit: « Quel étourdissant Martin Roberts est. »

« Un peu inhabituel, mais j’aime ça », a déclaré un troisième.

Alors qu’un quatrième a commenté: « Je n’avais jamais vu ça auparavant MAIS si vous m’aviez demandé de dessiner la salle de bain de Martin Robert, c’est EXACTEMENT ce que j’aurais trouvé. »

Pendant ce temps, Martin a surpris ses fans aujourd’hui en révélant son âge réel.

Le présentateur de Homes Under The Hammer a partagé une photo de lui-même alors qu’il marquait ses 60 ans.

Il a dit à ses partisans: « Un grand jour pour moi aujourd’hui alors que j’entre dans la soixantaine (gulp), mais les choses incroyables qui se passent lors de la rénovation de mon pub au Pays de Galles, et les effets que cela a sur les jeunes et la communauté, éclipsent complètement le fait que je suis maintenant éligible à 4 a Seniors railcard. «

Le fan de Martin s’est précipité pour lui souhaiter bonne chance et commenter à quel point il était beau, avec une personne écrivant : « Joyeux 60e anniversaire Martin. Vous êtes très belle. Passe la meilleure journée.

Un deuxième a dit : « Joyeux anniversaire ! 60 ?! Tu as l’air plus jeune que ça. Vous pourriez être interrogé dans le train avec votre carte de train, alors prenez une pièce d’identité.

Tandis qu’un troisième ajoutait : « Tu as l’air d’avoir moins de 60 ans mon pote, ça doit être l’eau galloise que tu bois. Passe une bonne journée. »

