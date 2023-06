La star de « Home Improvement » Zachery Ty Bryan a minimisé une altercation de 2020 entre lui et Johnnie Faye Cartwright, qui à l’époque était la petite amie secrète de l’acteur.

Bryan, qui voyait Cartwright depuis deux ans alors qu’il était marié, a été arrêté en octobre 2020 et accusé d’étranglement criminel, d’agression au quatrième degré, de coercition, de menace, de harcèlement et d’ingérence dans la rédaction d’un rapport de police. La police a abandonné les accusations en plus de menace et d’agression au quatrième degré, et Bryan a choisi de plaider coupable.

Il dit maintenant que l’arrestation « a été tellement démesurée » et a minimisé les événements qui se sont produits dans une nouvelle interview.

« Nous n’avons même pas vraiment eu ce physique. Nous sommes devenus très bruyants. Nous criions et parce que nous étions dans une maison en rangée qui avait [thin walls]tout le monde pouvait entendre », a déclaré Bryan au Hollywood Reporter. « Johnnie était, à l’époque, vraiment contrarié par ma situation. »

« À la fin de la journée, [the police] vous lancer un tas de chefs d’accusation parce qu’ils veulent finalement que vous plaidiez pour quelque chose. J’aurais pu me battre… mais c’est plus de stress et de drame. J’ai eu deux délits et j’ai appelé ça un jour. »

La police a déclaré à l’époque que Bryan « avait agressé la victime, l’avait empêchée de respirer et [took] le téléphone de la victime quand elle a essayé d’appeler le 911 », selon « E! Nouvelles. » Bryan a affirmé dans le rapport de police de l’époque, obtenu par The Hollywood Reporter, que Cartwright l’avait attaqué et qu’elle le préparait pour « ruiner sa carrière ».

« Je l’ai entendue dire à la dépêche : ‘C’est le gars de ‘Home Improvement’. C’est ce type célèbre' », a déclaré Bryan aux officiers à l’époque.

L’ancien enfant acteur devenu producteur décrit maintenant le moment comme un signal d’alarme et l’appelle une « expérience d’apprentissage ».

« Je remercie Dieu pour cela », a déclaré Bryan au Hollywood Reporter. « J’ai vécu une situation que, j’en suis sûr, beaucoup de gens à travers le monde ont vécue avec leurs partenaires, et ce fut une expérience d’apprentissage. »

Cartwright et Bryan sont toujours ensemble, selon le point de vente. Les deux ont accueilli trois enfants dans les années qui ont suivi l’arrestation de 2020.

Après une année tumultueuse, la star de « First Kid » a suivi des cours d’autogestion et de récupération (SMART) après une série d’arrestations pour conduite avec facultés affaiblies au fil des ans.

« J’ai définitivement un problème avec l’alcool », a noté Bryan, mais s’est arrêté avant de se qualifier d’alcoolique. L’acteur a révélé qu’il avait commencé à boire à 14 ans, mais qu’il est passé à un style de vie sobre.

« À l’époque, j’allais dans des boîtes de nuit, et ils me laissaient entrer parce que j’étais le gamin de ‘Home Improvement' ». Il essaie maintenant « de rester à l’écart de [alcohol] », en disant: » Je me suis juste en quelque sorte désengagé. J’ai ma routine, je ne sors pas et je ne m’allume pas, et cela enlève beaucoup de problèmes. »

Bryan a été arrêté pour la première fois pour conduite avec facultés affaiblies en 2004 à l’âge de 22 ans. Il a de nouveau été arrêté en 2007, 2017 et 2020 – quelques mois seulement avant l’agression domestique.

Un représentant de Bryan n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires supplémentaires de Fox News Digital.

Tim Allen, qui a joué le rôle du père de Bryan dans « Home Improvement », a déclaré qu’il n’était pas sûr de ce qui se passait avec l’acteur, qui a également été accusé de fraude impliquant un système de monnaie numérique.

« Zach est un garçon formidable qui est devenu un homme complexe », a déclaré Allen au Hollywood Reporter il y a un an. « Tout ce que vous pouvez faire, c’est vous retirer et laisser quelqu’un suivre son processus. À un certain moment, il a dévié du gars que je connais pour quelqu’un qui réagit à des situations avec lesquelles je n’avais rien à voir et que je ne peux pas contrôler. »

« Je ne sais pas ce qui se passe quand les gens sont corrompus. Vous ne savez tout simplement pas. »

Bryan a également détaillé sa transition de sa célébrité « Home Improvement » vers le travail derrière la caméra en tant que producteur.

« C’était en fait très difficile », a-t-il déclaré à propos d’essayer de trouver du travail après son succès à la télévision. « Si vous jouez dans une émission de télévision aujourd’hui, vous pouvez être dans n’importe quel film que vous voulez, mais à l’époque, c’était l’opposé polaire. Vous étiez stigmatisé en tant que star de la télévision, et quelle que soit la qualité de votre audition, vous n’y alliez jamais être pris au sérieux. Mais j’ai continué », a-t-il expliqué.

« Dans le même ordre d’idées, vous pourriez vous faire refuser un tas de projets, mais vous pourriez sortir le soir et passer du temps avec vos copains au Mel’s Diner et tout le monde vous connaît. »

Il a poursuivi: « Ce qui m’a poussé à produire, c’est qu’en tant qu’acteur, j’ai eu l’impression de ne plus contrôler ma carrière. En tant qu’acteur, vous êtes comme une vache qui va à l’abattoir, et vous devez compter sur tant de personnes, d’un agent à un manager en passant par un avocat. J’ai pensé que je n’avais plus nécessairement besoin d’agir, il y a d’autres directions à prendre.