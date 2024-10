La star de « Home Improvement » Zachery Ty Bryan arrêtée pour la deuxième accusation de conduite en état d’ébriété en 2024

Zachery Ty Bryan a été arrêté et inculpé de son deuxième DUI de 2024.

L’homme de 43 ans Amélioration de l’habitat L’acteur a été arrêté vendredi par le bureau du shérif du comté de Custer, en Oklahoma, vers 8 h 34, heure locale, selon le bureau du shérif. enregistrementsqui indiquent également que l’ancien enfant star a été accusé de conduite sans permis valide.

Un représentant de Bryan et un représentant de l’Oklahoma Highway Patrol n’ont pas immédiatement répondu à Divertissement hebdomadairedemande de commentaire.

Bryan avait déjà été arrêté en février pour crime de conduite en état d’ébriété et pour délit d’outrage au tribunal. Il a également été arrêté en juillet 2023 pour agression criminelle, vol au troisième degré et voies de fait, et a plaidé coupable de voies de fait au quatrième degré plus tard cette année-là, purgeant finalement sept jours de prison et 36 mois de probation sous surveillance, rapporte PERSONNES.

L’acteur a également été arrêté en octobre 2020 pour crime d’étranglement et de délit d’agression et d’interférence avec un rapport de police. Il a plaidé coupable à deux chefs d’accusation, menaces et voies de fait au quatrième degré, constitutifs de violence domestique, en février 2021, selon PERSONNES.

Bryan a publiquement évoqué son arrestation en 2020, qui faisait suite à une altercation avec sa petite amie, en 2023. « Nous n’avons même pas vraiment eu cet examen physique », a-t-il déclaré dans un communiqué. entretien avec Le journaliste hollywoodien. « Nous étions très bruyants. Nous criions et parce que nous étions dans une maison en rangée qui avait [thin walls]tout le monde pouvait entendre… En fin de compte, [the police] vous lancent un tas de chefs d’accusation parce qu’ils veulent finalement que vous plaidiez pour quelque chose.

L’acteur a joué Brad Taylor, le fils aîné de Tim Taylor de Tim Allen, dans Amélioration de l’habitat pendant huit saisons. Allen a abordé les récents problèmes juridiques de son fils à l’écran dans la même interview de 2023 avec THR. « Je ne sais pas ce qui lui arrive », a déclaré le Père Noël dit la star. « Zach est un garçon formidable qui est devenu un homme complexe. Tout ce que vous pouvez faire, c’est vous retirer et laisser quelqu’un suivre son processus. À un moment donné, il s’est éloigné du gars que je connais pour devenir quelqu’un qui réagit aux situations que je connais. n’a rien à voir avec et je ne peux pas contrôler. »

Après son passage sur Amélioration de l’habitatTaylor est apparu dans des épisodes d’émissions comme urgence, Buffy contre les vampires, Véronique Marset Petitevilleet a également joué un rôle de soutien dans Fast and Furious : Tokyo Drift.