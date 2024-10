Zachery Ty Bryan, ancien élève de « Home Improvement », a été de nouveau arrêté vendredi – cette fois, pour conduite en état d’ébriété et conduite sans permis dans le comté de Custer, OK.

Bryan – qui incarnait l’adolescent Brad Taylor dans la sitcom à succès ABC – a été approché par la police vendredi matin vers 6 h 47. Rapports TMZ. L’ancien enfant star aurait dormi sur la banquette arrière de son véhicule à ce moment-là.

Les agents ont affirmé avoir quitté Bryan après avoir eu une brève conversation avec lui. Cependant, ils ont fini par l’arrêter peu de temps après qu’il ait décidé de partir en voiture.

Bryan – qui jouait le rôle de l’adolescent Brad Taylor dans « Home Improvement » – a été approché par la police vendredi matin alors qu’il dormait sur la banquette arrière de son véhicule. ©Touchstone Television/avec la permission d’Everett Collection

Lors du contrôle routier, Bryan a déclaré aux policiers qu’il avait bu « trop » la nuit précédente, affirmant qu’il ne « savait pas s’il s’était déjà arrêté » avant de monter dans sa voiture pour dormir, selon les images de la caméra de tableau de bord obtenues par le sortie.

Il a ensuite déclaré aux policiers qu’il « fuyait la Californie en ce moment » parce qu’il détestait « cet endroit ».

La police a demandé à Bryan de participer à des tests de sobriété sur le terrain avant de l’accueillir.

L’acteur a informé les policiers qu’il avait « trop bu » la nuit précédente et qu’il ne « savait pas s’il s’était déjà arrêté » avant de monter dans sa voiture. Bureau du shérif du comté de Custer

Bryan a déclaré aux agents que son permis avait été suspendu après l’une de ses précédentes arrestations pour conduite en état d’ébriété. Josué Blanchard

Bryan a affirmé que son permis suspendu découlait de l’une de ses précédentes arrestations pour conduite en état d’ébriété, admettant au policier dans la voiture qu’il en avait « plusieurs ».

En février, il a été arrêté pour conduite en état d’ébriété présumée en Californie et inculpé de crime de conduite en état d’ébriété avec au moins trois antécédents criminels et d’outrage au tribunal.

Il a été libéré plus tard le même jour sous caution de 50 000 $ et son audience au tribunal était prévue le 23 avril.

L’acteur a également été inculpé de deux chefs de menaces, de deux chefs d’agression au quatrième degré, de coercition, d’étranglement criminel, de harcèlement et d’entrave à la rédaction d’un rapport après avoir prétendument étranglé sa petite amie en 2020.

En 2020, Bryan a été arrêté et inculpé de deux chefs d’accusation après avoir prétendument agressé sa petite amie dans leur domicile d’Eugene, dans l’Oregon. Getty Images

Bryan a affirmé plus tard que l’incident était « disproportionné ». Getty Images

Bryan a affirmé plus tard que l’ensemble de l’incident était « disproportionné ».

«Nous sommes devenus très bruyants. Nous criions et parce que nous étions dans une maison en rangée qui avait [thin walls]tout le monde pouvait entendre », a-t-il déclaré.

« En fin de compte, [the police] vous lancent un tas de chefs d’accusation parce qu’ils veulent finalement que vous plaidiez pour quelque chose », a poursuivi Bryan. « J’aurais pu me battre… mais c’est plus de stress et de drame. »