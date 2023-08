Zachery Ty Bryan a été accusé de violence domestique pour la deuxième fois.

Bryan a été arrêté le 28 juillet après que les autorités d’Eugene, dans l’Oregon, ont été appelées au sujet d’un différend domestique physique entre un homme et une femme qui s’était produit plus tôt dans la journée, peut le confirmer Fox News Digital. On ne sait pas qui était la femme, mais le mâle a été identifié comme étant Bryan.

Il est resté en prison lundi après-midi après avoir été accusé de voies de fait au quatrième degré.

Un représentant de Bryan n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

L’ancienne star de « Home Improvement » avait déjà été arrêtée en 2020 pour une altercation avec sa petite amie Johnnie Faye Cartwright.

Bryan a minimisé les accusations de violence domestique pour lesquelles il a plaidé coupable en 2021 lors d’une récente interview, affirmant que l’incident était « hors de proportion ».

« Nous n’avons même pas vraiment eu ce physique. Nous sommes devenus très bruyants. Nous criions et parce que nous étions dans une maison en rangée qui avait [thin walls]tout le monde pouvait entendre », a déclaré Bryan au Hollywood Reporter. « Johnnie était, à l’époque, vraiment contrarié par ma situation. »

« À la fin de la journée, [the police] vous lancer un tas de chefs d’accusation parce qu’ils veulent finalement que vous plaidiez pour quelque chose. J’aurais pu me battre… mais c’est plus de stress et de drame. J’ai eu deux délits et j’ai appelé ça un jour », a-t-il déclaré.

La police a déclaré à l’époque que Bryan « avait agressé la victime, l’avait empêchée de respirer et [took] le téléphone de la victime quand elle a essayé d’appeler le 911 », selon « E! News. » Bryan a affirmé dans le rapport de police de l’époque, obtenu par The Hollywood Reporter, que Cartwright l’avait attaqué et qu’elle le préparait à « ruiner sa carrière ».

« Je l’ai entendue dire à la dépêche : ‘C’est le gars de ‘Amélioration de l’habitat.’ C’est ce type célèbre' », a déclaré Bryan aux officiers à l’époque.

Il a été initialement accusé d’étranglement, d’agression au quatrième degré, de coercition, de menace, de harcèlement et d’ingérence dans la rédaction d’un rapport de police. La police a abandonné les accusations en plus de menace et d’agression au quatrième degré, et Bryan a choisi de plaider coupable.

Cartwright et Bryan sont toujours ensemble en juin, selon le point de vente. Les deux ont accueilli trois enfants dans les années qui ont suivi l’arrestation de 2020.

Le couple a commencé à se voir alors que Bryan était marié à Carly Matros.

Bryan a également eu du mal à conduire sous l’influence (DUI). La star de la télévision a été arrêtée pour la première fois pour DUI en 2004 à l’âge de 22 ans. Il a de nouveau été réservé en 2007, 2017 et 2020 – quelques mois seulement avant l’agression domestique.

