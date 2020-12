La star de Home and Away, Johnny Ruggo, suit un traitement pour un cancer du cerveau après avoir révélé que sa maladie était revenue.

L’acteur s’est rendu sur Instagram le mois dernier pour annoncer la nouvelle que son cancer était revenu après avoir reçu le feu vert en 2019.

Il est retourné sur le site aujourd’hui pour partager une photo de lui sous chimiothérapie.

Johnny est apparu de bonne humeur en levant le pouce vers la caméra et en disant à ses partisans que leur soutien l’aidait à garder le moral à un moment aussi intimidant.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



« Merci beaucoup pour tout le soutien, vous les gars m’avez aidé à garder le moral et vous me faites me battre

Écrasons cette chimiothérapie », a-t-il juré.

Son message est venu des mois après que Johnny eut partagé la mise à jour dévastatrice selon laquelle son cancer était revenu.

Il avait auparavant subi une intervention chirurgicale en août 2017 pour retirer une tumeur cérébrale de 7 cm, avant de subir une chimiothérapie et une radiothérapie.

Il a ensuite confirmé en 2019 qu’il était sans cancer.

Cependant, en novembre, il a partagé des nouvelles dévastatrices avec ses fans.

«Après une semaine inattendue de crises d’épilepsie et de maux de tête atroces, c’est le cœur lourd que je dois vous dire que j’ai maintenant une autre énorme bataille devant moi alors que mon cancer du cerveau est revenu.







(Image: Instagram)









(Image: Instagram)



« Bien que je vais creuser profondément et vaincre cette maladie de merde à nouveau », ajoutant le hashtag: ‘F ** k cancer.’

Beaucoup de ses co-stars ont laissé des messages dans la section des commentaires ci-dessous.

Kyle Pryor, qui a joué dans Home and Away et plus tard Laurie Shelby dans Hollyoaks a écrit: « Je t’aime mon frère. Tu as ça. »







(Image: (c) Canal 5)



Lynne McGranger, qui joue Irene Roberts dans le feuilleton de Channel 5, a écrit: « Je t’envoie tellement d’amour, mon ami chéri, on se rattrape bientôt. »

Johnny a joué Chris Harrington dans le feuilleton australien entre 2013 et 2016.