La star de Home and Away Dieter Brummer, 45 ans, est décédée après avoir été «brisée» par le verrouillage strict de Covid à Sydney

La star de HOME et Away, Dieter Brummer, a été brisée par le verrouillage strict de Covid à Sydney avant sa mort, ont affirmé des amis.

L’acteur de télévision, qui jouait le rôle de Shane Parrish dans le feuilleton australien aux côtés de Melissa George, a été retrouvé mort samedi dernier à son domicile de Glenhaven, près de Sydney.

3 La photo finale de Dieter Brummer alors qu’il était ravi de commencer un nouveau travail – avant le verrouillage

3 Dieter Brummer était connu pour son rôle de Shane Parish dans Home and Away Crédit : Rex

Des amis et des collègues ont donné un aperçu des circonstances tragiques entourant sa mort – alors que sa mère Dawn se prépare également à écrire un livre sur la lutte de son fils contre la dépression, rapporte Courrier quotidien Australie.

Quelques jours avant sa mort, la star de Home and Away s’était vu offrir du travail par un vieil ami lavant les vitres d’un immeuble du centre de Sydney.

La dernière photo de Brummer le montre avec une barbe nichée dans la ligne d’horizon de la ville, affirmant qu’il « attendait avec impatience un avenir au-dessus de Covid qui « apparemment » » ravage » Sydney « .

Cependant, à peine deux jours plus tard, le gouvernement a suspendu tous les travaux de construction dans la ville pendant deux semaines alors que de nouvelles restrictions étaient introduites pour tenter d’arrêter la variante Delta.

Son employeur, qui le connaissait depuis 20 ans, a déclaré : « Il était vraiment excité et vraiment reconnaissant du travail.

« Le confinement lui a coupé le souffle. »

Brummer était l’un des dizaines de milliers de personnes incapables de travailler en raison des mesures de verrouillage strictes, qui ont été déclenchées par le nombre croissant de cas à travers l’Australie.

Le gouvernement a opté pour la politique « Zéro Covid » – les mesures étant parmi les plus strictes au monde puisque 221 cas ont été détectés hier.

Laissé frustré par le verrouillage et les difficultés qu’il a rencontrées pour accéder au soutien du gouvernement, un ami a déclaré que c’était la « dernière goutte ».

J’espère que le livre aidera les gens qui souffrent d’un état d’esprit dépressif Aube de la mère de Dieter

Pendant ce temps, la mère de Dieter, Dawn, a fait un récit déchirant en révélant le combat de son fils contre la dépression – mais espère qu’il pourra laisser un héritage à ceux qui sont également aux prises avec leur santé mentale.

La femme de 84 ans envisage d’écrire un mémoire sur son fils pour aider les autres.

Elle a déclaré: « Au moment où j’écris un livre sur sa vie, tous les détails de son état d’esprit y seront inclus.

« Ses amis m’aident. Et j’espère que le livre aidera les gens qui souffrent d’un état d’esprit dépressif.

« Cela remplit ma vie maintenant, je suis juste en train d’écrire, d’écrire, d’écrire. »

3 Dieter aurait réfléchi à la façon dont la vie aurait pu être différente sans Home and Away Crédit : PA

Dieter a été retrouvé mort samedi dernier après que les flics ont été invités à effectuer un contrôle de bien-être sur lui.

L’ami proche de Brummer, Rob, a déclaré: « Je ne peux rien dire d’autre qu’il était la personne la plus formidable que je connaisse. Intelligent, brillant, tellement bon. »

La star est apparue dans un total de 557 épisodes de Home and Away, remportant le prix de l’acteur le plus populaire aux Logie Awards en 1995 et 1996.

Il a été exclu de Home and Away lorsque son personnage est décédé d’un empoisonnement du sang.

Il a ensuite fait des apparitions dans Neighbours, Underbelly et Medevac – mais il l’a ensuite échangé pour démarrer une entreprise de lavage de vitres.

« Ce qui est bien, c’est que je n’ai pas trop à traiter avec les gens », a-t-il déclaré en 2009.

Apparemment, Dieter était cependant devenu réfléchi ces dernières années sur ce qui s’était passé si sa carrière avait suivi un chemin différent.

On dit qu’il s’est senti limité par le rôle dans Home and Away, et a souvent pensé à ce qui se serait passé s’il n’avait jamais joué Shane – bien qu’il soit devenu connu comme un idole.

L’acteur, né en 1976, n’était qu’un adolescent lorsqu’il a obtenu le rôle de la sensation de mauvais garçon dans le savon.

« Vous êtes catalogué. Il est difficile pour les producteurs ou les agents de casting de ne pas s’en souvenir. Je suis toujours » ce mec de Home And Away « 20 ans plus tard », a déclaré Brummer.

« Parfois, vous vous asseyez et pensez : Je me demande ce que cela aurait été si je n’avais pas obtenu ce travail à 15 ans ? »

Sa famille a publié lundi un communiqué faisant ses adieux au « beau, talentueux, drôle, compliqué et adoré Dieter ».

« Il a laissé un trou énorme dans nos vies et notre monde ne sera plus jamais le même.

« Nos pensées vont à vous tous qui l’avez connu, aimé ou travaillé avec lui au fil des ans. »