La star de « Home Alone », Macaulay Culkin, s’est fiancée à sa petite amie Brenda Song

Après s’être fréquentés pendant quatre ans, les acteurs Macaulay Culkin et Brenda Song se dirigent vers l’autel. Selon People Magazine, l’acteur de « The Suite Life of Zack & Cody » a récemment été photographié portant une bague en diamant à la main gauche à Beverly Hills, en Californie.

Culkin, 41 ans, et Song, 33 ans, se sont rencontrés sur le tournage de « Changeland » en Thaïlande et ont été liés pour la première fois lorsqu’ils ont été repérés en juillet 2017 en train de dîner chez Craig’s, un restaurant italien à Los Angeles. Le mois suivant, Song a posté une photo de groupe sur Instagram dans laquelle elle a posé aux côtés de Culkin. Le couple a accueilli son premier enfant, son fils Dakota, en avril de l’année dernière. Ils ont nommé leur fils d’après la défunte sœur de Culkin, Dakota.

« Nous sommes ravis », ont déclaré Culkin et Song dans une brève déclaration à propos de l’arrivée de leur premier enfant. Song et Culkin gardent leur relation privée sur les réseaux sociaux, bien que l’acteur « Dollface » ait partagé un message Instagram spécial avec son beau en août 2020 à l’occasion de son 40e anniversaire.

« Joyeux 40e anniversaire à cet être magique », a-t-elle écrit dans la légende. « Je pourrais m’asseoir ici et écrire sans fin à quel point vous êtes merveilleux, gentil, aimant, authentique, loyal, honnête, brillant et hilarant, et à quel point je suis reconnaissant de pouvoir partager et faire cette vie avec vous. »

« Mais premièrement, cela me prendrait une éternité et deuxièmement, vous ne le verrez même pas parce que vous n’utilisez jamais Instagram. Hahaha », a-t-elle ajouté. « Ma licorne que je n’aurais jamais cru pouvoir exister, je suis la personne la plus chanceuse du monde parce que tu m’aimes. »





En 2018, Culkin a parlé de ses intentions de fonder une famille avec Song lors d’une apparition sur le podcast « The Joe Rogan Experience », disant qu’il voulait « faire des bébés ».

« Celle-ci est bonne, donc je vais probablement lui mettre des bébés dans un moment », a-t-il dit en riant. « Je veux dire, nous nous sommes définitivement entraînés. »

L’acteur de « Home Alone » a poursuivi en disant que lui et Song avaient « une belle vie ».

« J’ai une jolie petite famille – une jolie fille, un joli chien, un joli chat et tout ça. On va déménager », avait-il déclaré à l’époque. « Nous faisons la maison et tout ce genre de choses. » Le mariage sera le premier pour Song, alors que Culkin était auparavant marié à Rachel Miner, de 1998 à 2002.