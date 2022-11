La star de “Home Alone 2”, Joe Pesci, révèle qu’il a subi de graves brûlures lors du tournage d’un film de Noël

La star de “Home Alone 2”, Joe Pesci, a célébré le 30e anniversaire du film de Noël en révélant les détails des coulisses du tournage.

Pesci a joué le rôle du criminel nommé Harry dans “Home Alone 2: Lost in New York”.

“En plus des bosses, des ecchymoses et des douleurs générales attendues que vous associeriez à ce type particulier d’humour physique, j’ai subi de graves brûlures au sommet de la tête pendant la scène où le chapeau de Harry est incendié”, a déclaré l’acteur. a déclaré au magazine People dans une interview par e-mail.

“J’ai eu la chance d’avoir des cascadeurs professionnels pour faire les vraies cascades lourdes”, a-t-il ajouté.

‘HOME ALONE’ REBOOT ‘HOME SWEET HOME ALONE’ DÉBUTE PREMIÈRE BANDE-ANNONCE

“Home Alone 2” présentait le même casting que l’original, ce qui donnait à l’ensemble “la même, sinon plus, énergie et enthousiasme”, a expliqué Pesci.

L’acteur a affirmé qu’il y avait “plus de spontanéité et de créativité sur le plateau” puisque le groupe avait déjà travaillé ensemble.

Macaulay Culkin a joué le rôle de Kevin McAllister dans le film de 1992, et Pesci a expliqué ce que c’était que de travailler avec l’enfant star à l’époque.

“Je me souviens de Macaulay comme étant un enfant vraiment adorable et, même à son âge, très professionnel”, a déclaré Pesci au point de vente. “J’ai intentionnellement limité mes interactions avec lui pour préserver la dynamique entre son personnage, Kevin, et mon personnage Harry.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La tactique d’acteur a été mise en œuvre par Pesci parce qu’il ne “voulait pas que cela apparaisse à l’écran qui [they] étaient en aucun cas amicaux.”

“Je voulais maintenir l’intégrité de la relation contradictoire.”

Malgré l’expérience de tournage des premier et deuxième épisodes de “Home Alone”, Pesci pense qu’il est hors de question de reprendre son rôle.

“Bien que vous ne disiez jamais jamais, je pense qu’il serait difficile de reproduire non seulement le succès mais aussi l’innocence globale des originaux”, a déclaré Pesci au point de vente. “C’est une autre époque maintenant ; les attitudes et les priorités ont changé en 30 ans.”

Pesci est également connu pour ses rôles dans “Les Affranchis”, “L’Irlandais” et “Mon Cousin Vinny”.

Il a également joué dans d’autres comédies dont “Easy Money” et trois films de la franchise “Lethal Weapon”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS