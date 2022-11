La star de Hollyoaks révèle un moment horrible où sa mère est décédée avant que le héros ne la ramène

La star de HOLLYOAKS, Nikki Sanderson, a parlé du moment horrible où sa mère est décédée avant d’être ramenée à la vie par un premier intervenant héros.

Nikki, 38 ans, a partagé une photo de sa mère avec l’homme – Howard – et a raconté l’histoire émouvante de l’événement qui a eu lieu l’année dernière.

Écrivant sur Instagram, l’actrice a déclaré: “Moins de 5 minutes après que nous ayons rencontré les mamans, elle a fait un arrêt cardiaque et elle est décédée.

“Nous avons immédiatement commencé la RCR sous la direction de l’opérateur du 999 qui a été si calme et d’un grand soutien pendant la période la plus effrayante et traumatisante de notre vie.”

Nikki, qui joue le rôle de Maxine Minniver dans le feuilleton de Channel 4, a révélé qu’Howard ne s’attendait pas à s’occuper de quelqu’un faisant un arrêt cardiaque.

Elle a poursuivi: «Mais avec sa réflexion rapide et ses connaissances incroyables, il a commencé à travailler sur maman pour avoir un pouls.

“Il n’a pas abandonné, il s’est battu pour la sauver même si les chances étaient contre elle, il n’appellerait pas l’heure de la mort car il voulait la récupérer…

“Et finalement, il l’a fait, avec l’équipe d’ambulances qui l’a rejoint plus tard.”

Nikki a poursuivi en décrivant le “voyage incroyablement difficile” auquel ils ont été confrontés en tant que famille depuis, mais a fait l’éloge de toutes les personnes impliquées pour sauver la vie de sa mère.

Elle a déclaré: «Il n’y a pas de mots pour dire à quel point nous sommes reconnaissants à Howard, à l’équipe d’ambulance du nord-ouest et à tous les merveilleux chirurgiens, médecins, infirmières et personnel hospitalier de Fairfield et Salford Royal qui ont sauvé la vie de ma mère et se sont occupés d’elle comme elle faisait partie de leur propre famille.





Plus tôt cette année, Nikki a confirmé sa relation avec son compatriote star des Hollyoaks, Anthony Quinlan.

Dans une conversation exclusive avec The Sun, Anthony a déclaré plus tard : “Je l’ai toujours aimée. Elle est méga sexy, non ? »

