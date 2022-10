La star de Hollyoaks, Owen Warner, dit qu’il est “célibataire et à la recherche d’une romance dans la jungle” alors qu’il arrive pour I’m A Celebrity 2022

La star de HOLLYOAKS, Owen Warner, a atterri en Australie pour I’m A Celebrity 2022 et a déclaré au Sun qu’il “cherchait l’amour” dans la jungle.

L’acteur est arrivé à Oz avant I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!, qui reviendra sur nos écrans dans quelques jours.

Owen Warner arrive à l’aéroport de Brisbane pour I’m A Celebrity[/caption]

Il est connu de millions de personnes sous le nom de Romeo Nightingale sur Hollyoaks[/caption]

La joyeuse star a fait remarquer en parcourant les arrivées à l’aéroport de Brisbane: “Je suis célibataire et je cherche l’amour.”

Owen joue Romeo Nightingale sur Hollyoaks et sa co-star Stephanie Davis.

Les choses entre les deux auraient été sérieuses et elles ont même déclenché des rumeurs de fiançailles, avec Stephaine disant que son fils, Caben-Albi, avait commencé à l’appeler “papa”.

Mais la nature «pleine» de leur relation s’est avérée trop importante et ils ont décidé de se séparer en septembre 2019, ce qui a incité Stéphanie à quitter le feuilleton de Channel 4.

Oliver a déclaré qu’il était prêt à affronter les conditions dans le camp, ajoutant à The Sun : “J’aime un peu camper quand il fait beau.”

Mais il a admis “J’ai peur de toutes sortes d’être juste. Les serpents ne sont pas un peu de moi ! Je ne sais pas pourquoi je suis venu en Australie ! Des serpents et des araignées partout, n’est-ce pas ? »

Olivia Attwood – qui est fiancée au footballeur Bradley Dack – a été la deuxième célébrité à arriver Down Under après Radio 1 DJ Chris Moyles.

L’actrice de Coronation Street Sue Cleaver, 59 ans – mieux connue pour jouer Eileen Grimshaw – est devenue la troisième star à atterrir à Oz.





S’adressant au Sun à l’aéroport de Brisbane, Olivia a plaisanté en disant qu’elle s’inquiétait du manque d’intimité avec son fiancé footballeur Bradley, en disant: “Ouais, je veux dire quatre semaines et pas de baise, que pouvez-vous faire?”

Pendant ce temps, Chris a refusé de confirmer s’il participait, mais a demandé s’il avait hâte de passer du temps en Australie, Chris nous a dit : “Ça devrait être sympa, croisons les doigts quand même.”

L’émission de téléréalité phare d’ITV devrait être diffusée depuis l’Australie le dimanche 6 novembre.

Il a été avancé cette année pour laisser de la place dans les horaires de la Coupe du monde plus tard dans le mois.

Cela signifie que les fans de I’m A Celeb pourraient maintenant n’avoir que deux semaines pour attendre le retour d’Ant et Dec.

ITV a commencé à intensifier la promotion de la nouvelle série et a publié la semaine dernière une publicité époustouflante mettant en vedette les hôtes Ant McPartlin, 46 ans, et Declan Donnelly, 47 ans, dévalant les airs alors qu’ils sautaient en parachute dans la jungle, avant de déployer des parachutes arborant un message spécial.

Les verrières lire ‘Nous sommes de retour !’. Ailleurs dans la vidéo, Ant et Dec sont vus en l’air alors qu’ils grimacent à la ruée vers le sol.

Ant portait un chapeau de tucker de brousse avisé prêt pour son atterrissage.