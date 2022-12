La star de Hollyoaks, Nikki Sanderson, souhaite un joyeux anniversaire à sa maman rarement vue – et les fans n’arrivent pas à croire son âge

La star de HOLLYOAKS, Nikki Sanderson, a souhaité un joyeux anniversaire à sa mère – et les fans ne peuvent pas dépasser son âge.

Ils ont afflué sur Instagram pour commenter après que la légende du savon a publié une photo avec sa mère Jude Sanderson.

Instagram

La star de Hollyoaks, Nikki Sanderson, a souhaité à sa mère rarement vue un joyeux anniversaire[/caption]

Instagram

Les fans n’arrivent pas à croire son âge[/caption]

Nikki, 38 ans, a laissé les fans bouche bée lorsqu’elle a posté un selfie avec sa mère.

Le duo avait l’air identique alors qu’ils rayonnaient sur la photo avec un look glamour avec leurs mèches brunes coulant sur leurs épaules.

Nikki a écrit : « Joyeux 70e (oui 70e) anniversaire à cette femme merveilleuse, incroyable, incroyable, forte, pleine d’esprit, dingue, belle et résiliente ! Non seulement tu es ma maman, mais tu es la meilleure amie qu’une fille aurait pu demander !

“Vous êtes spécial tous les jours, mais aujourd’hui est le jour où vous êtes le plus célébré.”

En savoir plus sur Hollyoaks AYANT L’AIR FABULEUSE Fabrizio Santino de Hollyoaks méconnaissable sept ans après la mort du savon ÉTOILE DE SAVON Charlie de Hollyoaks a déjà joué dans un feuilleton il y a 12 ans

“Je t’aime infiniment et plus encore.”

Les fans ont afflué pour commenter son apparence juvénile, l’un d’eux disant: “Non, je refuse simplement de croire que maman a 70 ans.”

Un autre a dit : « Merde ! Elle a l’air incroyable.

Un troisième a déclaré: “Pas question que Jude ait 70 ans!”

Pas plus tard que la semaine dernière, Nikki a parlé du moment horrible où sa mère est décédée avant d’être ramenée à la vie par un premier intervenant héros.

Nikki a partagé une photo de sa mère avec l’homme – Howard – et a raconté l’histoire émouvante de l’événement qui a eu lieu l’année dernière.

Écrivant sur Instagram, l’actrice a déclaré: “Moins de 5 minutes après que nous ayons rencontré les mamans, elle a fait un arrêt cardiaque et elle est décédée.

“Nous avons immédiatement commencé la RCR sous la direction de l’opérateur du 999 qui a été si calme et d’un grand soutien pendant la période la plus effrayante et traumatisante de notre vie.”

Nikki, qui joue le rôle de Maxine Minniver dans le feuilleton de Channel 4, a révélé qu’Howard ne s’attendait pas à s’occuper de quelqu’un faisant un arrêt cardiaque.

Elle a poursuivi: «Mais avec sa réflexion rapide et ses connaissances incroyables, il a commencé à travailler sur maman pour avoir un pouls.

“Il n’a pas abandonné, il s’est battu pour la sauver même si les chances étaient contre elle, il n’appellerait pas l’heure de la mort car il voulait la récupérer…

“Et finalement, il l’a fait, avec l’équipe d’ambulances qui l’a rejoint plus tard.”

Nikki a poursuivi en décrivant le “voyage incroyablement difficile” auquel ils ont été confrontés en tant que famille depuis, mais a fait l’éloge de toutes les personnes impliquées pour sauver la vie de sa mère.

Elle a déclaré: «Il n’y a pas de mots pour dire à quel point nous sommes reconnaissants à Howard, à l’équipe d’ambulance du nord-ouest et à tous les merveilleux chirurgiens, médecins, infirmières et personnel hospitalier de Fairfield et Salford Royal qui ont sauvé la vie de ma mère et se sont occupés d’elle comme elle faisait partie de leur propre famille.