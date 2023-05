La star de Hollyoaks montre ses fesses alors qu’elle frappe le tapis rouge sans AUCUN sous-vêtement à Cannes

NOUS avons l’habitude de voir des célébrités sans soutien-gorge dans des tenues glamour ces jours-ci – mais une ancienne star de Hollyoaks est allée encore plus loin.

Wallis Day, 28 ans, semblait sortir sans aucun sous-vêtement dans une robe scintillante.

Getty

Wallis Day portait une robe accrocheuse au Festival de Cannes[/caption] Getty

Elle a posé pour des photographes à l’hôtel Martinez à Cannes[/caption] Getty

La star, qui était autrefois à Hollyoaks, portait une robe glamour[/caption]

L’actrice de Holly Cunningham, qui est apparue dans Hollyoaks de 2012 à 2013, était parmi les invités du Festival de Cannes.

Elle a posé dans sa robe époustouflante en talons hauts à l’hôtel Martinez plus tôt dans la journée.

Apparaissant dans le feuilleton de Channel 4 était le premier rôle de Wallis, avant de confier le rôle de Holly à Amanda Clapham.

Wallis a rapidement échangé Hollyoaks pour Hollywood, l’actrice devenant une grande star du mannequinat et de la télévision aux États-Unis et au Royaume-Uni.

En 2021, elle a joué le rôle-titre dans la deuxième série de Batwoman et est également apparue dans une autre adaptation de bande dessinée, Krypton.

D’autres crédits télévisés incluent Jekyll and Hyde d’ ITV , le téléfilm Casanova et le feuilleton américain The Royals .

Elle est également apparue dans le film Infinite avec Mark Wahlberg et Chiwetel Ejiofor.

Photos de chaux

Wallis dans le rôle de Holly Cunningham de retour à l’époque du savon Hollyoaks[/caption]