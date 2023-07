La star de Hollyoaks, Lucy Jo Hudson, dans un tableau de bord terrifiant A&E après que son fils Carter se soit évanoui et ait cessé de respirer ‘

LUCY Jo Hudson a révélé qu’elle avait transporté son fils Carter à l’hôpital après qu’il ait « arrêté de respirer ».

L’actrice, 40 ans, s’est souvenue de l’incident terrifiant alors qu’elle parlait pour la première fois de la grave allergie aux noix de son jeune.

Lucy, qui partage l’enfant de trois ans avec son partenaire Lewis Devine, craignait de le perdre alors qu’il dérivait dans et hors de la conscience.

Dans un long message, Lucy – qui a également une fille Sienna avec son ex Alan Halsall, a partagé : « Carter avait 18 mois. Il était dans le chariot, mangeant des collations pendant que je prenais du thé avec de la terre de Sienne, et il m’a soudainement regardé et j’ai su que quelque chose n’allait pas du tout !

«Il est devenu gris, sa bouche est devenue bleue et il a commencé à devenir tout mou. Il avait du mal à reprendre son souffle. Dieu a fait couler mon cœur, je l’ai littéralement attrapé hors du chariot, j’ai abandonné les courses et terre de sienne et j’ai juste couru vers ma voiture !

«Je l’ai attaché dans son siège d’auto (ce qui était affreux parce qu’à ce moment-là, il perdait et perdait conscience et sa peau devenait toute marbrée, et je ne pouvais pas le tenir près de moi car je devais conduire jusqu’à A&E! C’était 10 minutes mais c’était comme une vie, ma pauvre sienne pleurait dans le dos en me demandant s’il allait mourir.

« J’ai continué à essayer de la rassurer qu’il allait bien mais je n’ai pas pu arrêter les larmes, je pensais honnêtement que nous étions en train de le perdre ! Je n’arrêtais pas de lui parler, lui disant de rester avec nous et il essayait que Dieu l’aime ! Je me souviens m’être arrêté devant A&E et je suis tombé sur le hôpital berçant charretier avec terre de sienne à mes côtés et criant « il ne respire pas ».

« Les infirmières se sont envolées de toutes les portes et ont pris mon bébé de mes bras et l’ont emmené directement dans une chambre privée…. Après cela, tout ressemblait à un flou…. Infirmière après infirmière, des médecins l’entouraient, un masque à oxygène, de l’adrénaline dans la jambe, honnêtement, la pièce était pleine d’infirmières essayant de le faire revenir ! C’était le moment le plus terrifiant de ma vie !

Elle a poursuivi en disant que la famille vit maintenant avec son allergie et qu’elle porte un épi-stylo partout où elle va.

Lucy a joué Katy Harris dans Coronation Street de 2002 à 2005.

Elle a également joué le rôle de Rhiannon Davis dans Doctors et de Donna-Marie dans Hollyoaks.

Photos de chaux

Lucy a joué Donna Marie dans Hollyoaks[/caption]