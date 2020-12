La star de Hollyoaks, Kirsty-Leigh Porter, a annoncé qu’elle avait donné naissance à un bébé.

La nouvelle survient après que Kirsty-Leigh, 31 ans, ait choisi de garder la grossesse secrète après la mortinaissance tragique de sa fille Penny-Leigh en 2018.

L’actrice, surtout connue pour son rôle de Leela Lomax, la favorite des fans dans le feuilleton Channel 4, a partagé une image en noir et blanc de son partenaire Paul Barber portant son nouveau-né dans un siège d’auto.

Le message de Kirsty-Leigh était accompagné d’une légende d’émojis représentant un arc-en-ciel, un bébé, des étincelles et des mains de prière.

Les fans de l’actrice ont inondé son message dans la section des commentaires de doux messages de félicitations.









Un adepte a écrit: « Félicitations pour votre petit arc-en-ciel, penny-leigh veillera toujours sur vous ».

Un autre a commenté: « Oh que c’est incroyable! Félicitations massives à vous. J’ai donné naissance à mon bébé Rainbow il y a 6 mois! »

Pendant ce temps, un autre utilisateur d’Instagram a écrit:

« Comme ça a été émouvant de voir ça! Félicitations, une nouvelle positive si incroyable, si heureuse pour vous deux. [rainbow emoji] ».







(Image: Ian Gavan / Getty Images)



Ailleurs, un autre adepte a écrit: « Félicitations @kirststarburst, je suis si heureux pour vous. Comme vous, j’ai perdu ma première petite fille mais je suis maintenant dans 2 semaines avec notre [rainbow emoji, baby emoji] fille. Xx « .

Enfin, un utilisateur d’Instagram a conclu: « J’ai vraiment appelé ça le mois dernier! J’ai dit à ma sœur, je suis sûr que leela est partie pour avoir un bébé! Félicitations – ton magnifique bébé arc-en-ciel ».

L’actrice a déjà décrit le méchant Roz Fielding de 2010 à 2012 dans le feuilleton ITV Emmerdale.

S’adressant à sa perte déchirante de Penny-Leigh en 2018, Kirsty-Leigh a publié au début de 2019: « Je publie ceci pour Penny-Leigh, je publie ceci pour chaque femme et homme qui m’ont envoyé un message avec leurs histoires de leurs anges endormis . «







(Image: Instagram)



Je continue d’écrire directement à sa fille en écrivant: «Mon cœur me fait mal physiquement, il est en un million de morceaux et pendant qu’ils essaient de retrouver leur chemin ensemble, cela ne sert à rien car mon cœur ne sera plus jamais complet.

«Plus rien n’a de sens parce que je ne peux plus te tenir dans mes bras. Je ne vois pas ton premier sourire, ton premier frétillement, je ne peux pas t’habiller, changer ta couche, te nourrir …

« Mais je serai toujours ta maman. Je te rendrai toujours fier. »

Elle a également évoqué son sentiment de culpabilité qui l’a consumée à la suite de la perte tragique.







(Image: Instagram)



Kirsty-Leigh a ajouté: « Mon esprit ne peut pas comprendre comment j’ai accouché mais mon bébé n’est pas ici avec moi. Comment ça va? …

« Avec le chagrin accablant vient la culpabilité. Si je ne suis pas un tas sur le sol de la salle de bain me cachant en pleurant, je me demande sans but dans la pièce avec culpabilité. »

La star avait confirmé la perte en décembre 2018 avec un message déchirant.

Elle a écrit: « Notre belle petite fille, Penny-Leigh Barber est née endormie le 21 décembre 2018 à 6h49, 29 semaines et 3 jours jeunes.

«Mon cœur n’a jamais ressenti une telle douleur. Dors doucement notre ange. Nous t’aimerons toujours. Aime ta maman et ton papa.

« Mon tout. »

Hollyoaks continue en semaine à 18h sur Channel 4 avec un premier aperçu de l’épisode suivant sur E4 à 18h30.