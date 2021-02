La star de Hollyoaks, Kieron Richardson, révèle que TOUT LE MONDE est en danger alors que le scénario de la drogue dans les comtés atteint une fin dévastatrice

La star de HOLLYOAKS, Kieron Richardson, a révélé que TOUT LE MONDE était en danger alors que le scénario de la drogue dans les comtés touchait à sa fin.

L’acteur – qui joue Ste Hay dans le feuilleton Channel 4 – a filmé la conclusion dramatique du complot de drogue.

Et Ste a été plongé dans le vif du sujet après avoir découvert ce que Sid envisage de faire pour exposer le pivot Victor.

Alors que Sid enregistre secrètement le dangereux dealer dans le but d’obtenir suffisamment de preuves pour le renvoyer à vie, Ste l’avertit des risques et accepte ensuite de l’aider.

Kieron a déclaré au magazine télévisé The Sun: « C’est le problème, Ste a été en danger tant de fois, Victor est juste un autre auquel il est confronté et c’est une question de savoir comment gérer cette situation dans laquelle nous sommes maintenant.

« Donc je pense qu’il se sent un peu plus fort pour que oui, il puisse régler ça – il a affronté comme Stuart et Johnny et tant de gens, qu’il ne se sent pas menacé par la situation.

« Il est plus inquiet pour Sid et le danger pour lui. »

Cependant, les choses prennent une tournure sombre lorsque Victor découvre ce que fait Sid – et s’en prend à Ste.

Il a ajouté: «Victor attaque Ste dans le village et le frappe, ce qui est assez difficile à faire sous éloignement social, en essayant de prendre un coup de poing à deux mètres de distance.

« C’est agréable de se réveiller le lendemain matin comme » j’ai vraiment mal au cou « en essayant de le ramener pour le rendre crédible. »

Et plus tard, lorsque Victor traque Sid jusqu’aux Lomax, tout le monde est en danger.

«C’est le grand crescendo de l’histoire des comtés et tout arrive à son paroxysme», a déclaré Kieron.

« Quelqu’un va essayer d’abattre Victor, et il y a tellement de gens dans le mélange, mais il y a le danger de ce qui va se passer.

« Beaucoup de gens sont en danger. »

Hollyoaks est diffusé les soirs de semaine sur Channel 4 à 18h30 avec un premier épisode suivant à 19h sur E4.