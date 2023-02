La star de Hollyoaks, Jorgie Porter, révèle un désastre avec bébé Forest alors que la journée se passe «complètement mal»

La star de HOLLYOAKS, Jorgie Porter, a admis avoir commis une erreur de passeport avec le nouveau bébé Forest.

La nouvelle maman, 35 ans, a parlé de sa journée qui s’est «complètement mal passée» en essayant d’obtenir le premier passeport du nouveau-né Forest.

Réseaux sociaux

Jorgie Porter a partagé son voyage rempli d’erreurs pour obtenir le premier passeport de bébé Forest[/caption] Instagram

Jorgie a récemment repris le travail après son congé de maternité[/caption]

Jorgie, qui est surtout connue pour son rôle dans Hollyoaks, a enregistré le processus d’obtention du document important dans la voiture avec le fiancé Ollie Piotrowski.

Expliquant la série d’incidents à ses partisans, Jorgie pouvait être vue en train de se filmer alors qu’elle secouait ses mèches blondes attachées et arborait un regard frais.

Elle a déclaré : « Nous sommes en route pour obtenir le passeport de Forest.

« Jusqu’à présent, nous avons mal rempli le formulaire, nous avons oublié son acte de naissance et nous avons mis des heures à essayer de retrouver nos photos d’identité.

«Nous avons également dû déposer le chien, déposer un autre enfant à l’école et essayer d’arriver à temps.

“Je ne sais pas comment ça va se passer, honnêtement, nous ne sommes que ces gens.”

L’ancien I’m A Celebrity… Sortez-moi d’ici ! La candidate a ensuite fait l’éloge de son fiancé dans un message adorable sur son flux, où Ollie pouvait être vue en train de bercer le bébé Forest.

Elle a écrit : « Je ne pourrais jamais imaginer que je trouverais un homme qui prépare les enfants le matin et me laisse m’allonger !!

“Je suis tellement chanceuse et obsédée et totalement amoureuse de cet homme !!!

“Et tellement heureux que tout ce que nous avons vécu nous a rendus plus forts et plus amoureux !!

“Mon homme @olliepiotrowski pour toujours et à jamais amen… aussi au nouvel amour de ma vie, le petit homme forêt xx.”

La star a donné naissance à son petit garçon en novembre dernier et a repris le travail la semaine dernière après son congé maternité.

Écrivant sur les réseaux sociaux, elle a jailli: “Photo Dump ~ ressemble à la semaine la plus chargée depuis LONGTEMPS.

“Je vais certainement apprécier les siestes cette semaine .”