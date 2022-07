La star de Hollyoaks, Jorgie Porter, montre sa bosse de bébé grandissante dans une robe moulante

La beauté de HOLLYOAKS, Jorgie Porter, a révélé sa bosse de bébé en pleine croissance alors qu’elle s’ouvrait sur ses dernières envies de gourmandise.

La star du savon, 34 ans, a partagé un cliché la montrant dans une robe moulante grise sans bretelles à la mode qui lui arrivait juste en dessous du genou

La star de Hollyoaks, Jorgie Porter, a révélé ses dernières envies de grossesse après avoir montré sa bosse de bébé[/caption]

L’actrice de 34 ans documente sa première grossesse sur sa page Instagram[/caption]

Le tissu tricoté s’accrochait à ses courbes alors qu’elle s’allongeait sur son canapé, avec son chien à proximité.

Jorgie se préparait clairement à une journée froide, les cheveux relevés en queue de cheval et rentrant dans un sac de chips, avec une boîte de chocolats à proximité.

Dans la légende de son image, l’actrice Teresa McQueen de Hollyoaks a avoué : « Je ne peux pas m’arrêter. N’arrête pas de grignoter

«Sérieusement, je ressens le besoin de grignoter tout le temps. Quelqu’un d’autre est-il le même?

« Quelles envies de nourriture avez-vous, les mamans ?

“Je suis obsédé par le fromage et les crumpets, les chips, les bonbons étranges, je n’ai jamais été une personne douce…. Et plus de fromage #pregnancycravings #mamatobe #pregnantlife.

Récemment, Jorgie est restée au frais pendant la canicule britannique en s’asseyant dans sa pataugeoire.

Le mois dernier, Jorgie a révélé qu’elle était à nouveau enceinte de son fiancé Ollie Piotrowski après avoir subi une fausse couche tragique.





La star attendait des quadruplés, mais a malheureusement perdu les bébés à 14 semaines en novembre 2021.

Depuis qu’ils ont rencontré Ollie pendant le confinement en 2020, leur relation n’a cessé de se renforcer – et maintenant, le couple attend à nouveau.

Elle a fait allusion à ses plans de fonder une famille quelques semaines seulement après avoir fréquenté Ollie.

S’exprimant sur le podcast Loose Lips de Samira Mighty de Love Island, la star de télé-réalité a déclaré à Jorgie: «Je suis psychique. Je te le dis maintenant… peut-être à peu près à cette époque l’année prochaine, mais plus à Noël, tu vas avoir un enfant.

Cependant, la tragédie a frappé lorsque Jorgie a annoncé qu’elle avait subi une fausse couche dévastatrice l’année dernière avec des quadruplés.

Auparavant, elle avait révélé qu’elle n’était pas enthousiasmée par les bébés et que l’idée d’élever un humain la décourageait.

Mais après être tombée amoureuse du promoteur immobilier Ollie, 32 ans, elle a changé d’avis et a voulu fonder une famille.

Elle était aux anges lorsqu’elle est tombée enceinte naturellement quelques semaines seulement après avoir arrêté son contraceptif oral.

Jorgie a raconté comment elle “ne peut pas arrêter de grignoter”[/caption]

Jorgie joue Teresa McQueen sur le feuilleton de Channel 4[/caption]

Jorgie s’est rafraîchie dans sa pataugeoire pendant la récente canicule[/caption]