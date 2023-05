La star de Hollyoaks, Jorgie Porter, a l’air incroyable alors qu’elle montre son ventre en crop top cinq mois après l’accouchement

JORGIE Porter a l’air incroyable alors qu’elle montre son ventre tonique pendant des vacances ensoleillées avec bébé Forest.

L’actrice de Hollyoaks portait un haut court en coton noir et une paire de shorts à cordon vert kaki qui la pinçaient à la taille.

Jorgie Porter a posé avec son fils Forest près de la plage[/caption] Instagram

La nouvelle maman avait l’air incroyable, cinq mois seulement après avoir accouché[/caption]

La nouvelle maman Jorgie a partagé une collection de clichés d’elle et de son fils alors qu’elle demandait à ses abonnés des conseils sur les lunettes de soleil pour bébés.

« Question…. Est-ce que quelqu’un parvient à garder des lunettes de soleil sur son bébé ?

« Si vous savez comment, s’il vous plaît, dites-moi le secret », a-t-elle ajouté, avec un emoji qui pleure en riant.

Son message a été inondé de bons conseils d’autres parents, dont beaucoup l’ont pointée vers diverses marques de bébés.

Commentant sa silhouette incroyable, un adepte a écrit : « Tu es magnifique après avoir eu une césarienne ! »

Elle a récemment parlé de sa césarienne pour la Semaine de sensibilisation à la santé mentale maternelle, partageant une photo de la naissance de son fils.

«J’ai de la chance d’avoir reçu des soins et un soutien incroyables de ma sage-femme avant la naissance et après, mais tant de vos messages et DM partagés que vous n’avez pas ou n’avez pas le même soutien.

« Il est si important de tendre la main et de parler aux autres. Devenir parent est une montagne russe d’émotions et à ceux qui m’ont envoyé un message ou à tout nouveau parent si vous éprouvez des difficultés ou si vous souhaitez un peu de soutien supplémentaire, consultez-les.

Elle a parlé de Parent Talk, qui est un centre de conseils en ligne gratuit pour les parents.

« Bien dit! c’est un si grand changement de devenir maman et j’ai moi-même vécu une naissance traumatisante », a écrit une personne.

Elle et son fiancé Ollie Piotrowski ont récemment profité d’une pause bien méritée pour les premières vacances de Forest.

S’adressant à Instagram avec un cliché au coucher du soleil, Jorgie, 35 ans, avait l’air heureuse sur le sable blanc alors qu’elle portait une robe blanche avec un détail découpé.

Elle a tiré ses cheveux en un chignon propre et a accepté de ne pas se maquiller.

La star a ajouté la légende : « Couchers de soleil avec vous », et les fans ont afflué vers la section des commentaires.

« Oh, j’aimerais avoir l’air aussi élégante que toi sur la plage ! » on a écrit.

« Absolument magnifique », a écrit un deuxième, tandis qu’un troisième a ajouté: « Aw lovely Jorgie ».

Elle a récemment parlé de l’importance de parler en tant que nouvelle maman[/caption] Getty

Jorgie berçant son baby bump le 24 octobre 2022[/caption]