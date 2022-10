La star de Hollyoaks, Jessica Fox, révèle qu’elle est enceinte de son premier bébé après deux fausses couches déchirantes

L’actrice de HOLLYOAKS, Jessica Fox, a révélé qu’elle attendait son premier enfant après avoir parlé de la perte déchirante de son bébé.

La star de la télévision – qui est surtout connue pour jouer Nancy Hayton dans le feuilleton de Channel 4 – s’est rendue sur Instagram pour révéler l’heureuse nouvelle.

INSTAGRAM

Jess s’est rendue sur Instagram pour révéler l’heureuse nouvelle[/caption]

INSTAGRAM

Elle a dit aux fans qu’elle attendait son premier enfant l’année prochaine[/caption]

Posant aux côtés d’une série de scans de bébés, Jessica, 39 ans, s’est blottie contre son mari Nicholas Willes, qu’elle a épousé en 2020.

Le couple a enfilé des chapeaux avec les mots « maman » et « papa » écrits dessus alors qu’ils se blottissaient et souriaient à la caméra.

Jessica a ensuite écrit une longue légende, qu’elle a capturée et publiée sous forme d’une série d’images, détaillant son parcours de fertilité.

“Nick et moi avons été sur une route difficile pour arriver à ce point”, a-t-elle écrit. “La fausse couche est horrible, il n’y a pas d’autre mot pour ça.

“Cela vous prive de l’avenir que vous aviez planifié, de votre confiance en votre corps, c’est isolant, solitaire, effrayant et personne ne semble en parler. C’est incroyablement douloureux, c’est douloureux de s’évanouir dans votre salle de bain.

“Cela enlève la joie et l’excitation quand et si vous choisissez (et êtes capable) de tomber enceinte à nouveau. C’est remplacé par l’anxiété, le stress et plus de peur que je n’aurais jamais pu imaginer.

«Nick et moi avons perdu deux bébés en 2021. Les deux pertes ont eu lieu à la fin du premier trimestre et sont complètement déchirantes.





“Par un cruel coup du sort, lorsque je suis tombée enceinte pour la deuxième fois, le personnage que je joue dans Hollyoaks était également enceinte.

“Sur Twitter et Instagram, je voyais des commentaires disant que je devais être enceinte dans la vraie vie. J’ai semblé enceinte presque tout de suite et j’avais commencé à prendre du poids.

“J’ai commencé à montrer au travail, je me sentais très satisfaite d’avoir le baby bump le plus réaliste de tous les temps. Peut-être que mon vrai bébé pourrait jouer mon enfant à l’écran ?

“Le département de la garde-robe, qui sont les personnes les plus gentilles au monde, était le seul à savoir que j’attendais.”

Jessica a poursuivi : « Ensuite, j’ai perdu le bébé. Le vendredi, j’avais une vraie bosse, le lundi j’en mettais une fausse.

“C’était aussi horrible que ça en a l’air. J’ai essayé de garder le secret et de continuer. Partager cela sur les réseaux sociaux n’est pas quelque chose que je m’attendais à faire.

Jessica a ensuite expliqué en détail comment elle devait poursuivre l’histoire de la grossesse de son personnage jusqu’à la naissance, où elle a été laissée “cassé”.

“Le jour de mon accouchement, au travail, on m’a remis un beau petit bébé et j’ai pleuré de façon incontrôlable tout au long de la scène”, a-t-elle ajouté.

“Le réalisateur, ne connaissant pas ma situation, a dû penser que j’étais fantastique – j’étais brisé. Ma santé mentale était merdique.

« J’avais arrêté de dormir, j’avais développé une peur de conduire, des pensées intrusives et on pense à une forme de TOC (trouble obsessionnel compulsif).

«Des vacances, de la méditation, le NHS et le temps le plus important, les choses se sont considérablement améliorées et j’espère qu’ils ont brûlé cette putain de bosse.

“En vacances en Grèce, j’ai vu le plus bel arc-en-ciel, j’étais enceinte au moment où je suis rentrée à la maison.”

Jessica a conclu en disant qu’elle recevait de l’aide de la “clinique de fausse couche” pour s’assurer que sa troisième grossesse se poursuive en toute sécurité.

“À 20 semaines, notre bébé est en bonne santé et grandit”, a-t-elle conclu. «Des difficultés, poussent des miracles. Dû au printemps 2023. »

Ses amis et followers se sont précipités dans la section des commentaires pour la féliciter après le message sincère, la qualifiant de “incroyable”.