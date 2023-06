La star de Hollyoaks, Jessica Ellis, se sépare de son fiancé Matt – deux ans seulement après avoir posé la question

L’ANCIENNE star des Hollyoaks Jessica Ellis s’est séparée de son fiancé deux ans seulement après s’être fiancée.

L’actrice, qui a joué Tegan Lomax dans le feuilleton de Channel 4, et son partenaire Matt Shaw ont décidé que la relation avait suivi son cours.

Jessica Ellis des Hollyoaks s'est séparée de son fiancé Matt Shaw

Jessica a joué Tegan Lomax sur le feuilleton de Channel 4

Une source nous a dit : « Jessica s’est tranquillement séparée de Matt après qu’ils aient décidé que le mariage n’allait vraiment pas marcher.

« Elle passe déjà à autre chose et cherche l’amour avec l’aide de son amie Kimberly Hart-Simpson.

« Elle a supprimé toute trace de Matt des réseaux sociaux et cherche vraiment un nouveau départ. »

Le Sun a contacté un représentant de Jessica pour un commentaire.

La triste fin est loin du bonheur entourant leur relation lorsque Matt a posé la question en 2021.

Jessica, 36 ans, a annoncé les fiançailles sur Instagram en partageant une série de photos et en écrivant: « Eh bien, hier, ça allait un peu grâce à mon fiancé. »

Sur la première photo, on pouvait voir Jessica montrer sa nouvelle bague avec enthousiasme tandis que Matt souriait derrière elle.

La star de la télévision s’est ensuite capturée tenant une coupe de champagne tout en montrant sa bague de fiançailles.

Dans la dernière photo, Jess a donné à ses abonnés un gros plan sur sa bague multicolore, qui comportait un diamant accrocheur et 10 pierres précieuses différentes sur l’anneau en or.

Après avoir partagé la publication, Jess a été inondée de messages de félicitations.

L’ancienne co-star Jennifer Metcalfe, qui a incarné Mercedes McQueen, a partagé: « Félicitations ta bague est magnifique ».

Tandis que Gemma Merna, qui incarnait Carmel McQueen, écrivait : « Ah félicitations ”.

« Félicitations à vous deux chérie ! Quelle belle bague. Un peu de toi !! », a écrit Anna Shaffer, qui jouait Ruby Button sur le feuilleton.

Jessica a quitté Hollyoaks en 2018 et a révélé à l’époque qu’elle devait garder sa sortie de choc secrète pendant six mois.

L’actrice a quitté la série après que Tegan a été écrasée par la chute d’un arbre, et cela a également été une sortie déchirante pour elle.

S’adressant exclusivement au Sun à l’époque, Jessica a déclaré: «Je suis tellement triste. C’était vraiment triste car nous sommes en fait de très bons amis et ils sont devenus ma famille.

« J’ai connu environ six mois. Je devais garder le secret, mais évidemment ma famille le savait mais… je pense que Kieron est toujours dans le déni.

Elle a dit de ses scènes finales émouvantes: «C’était en grande partie de vraies larmes. C’était déchirant.

« Ma mère et mon père sont venus pour regarder le tournage et je ne savais pas que c’était ce jour-là, c’était juste parce que j’avais une journée entière à filmer et ils ont passé toute la journée à me regarder mourir. »

Elle a ajouté : « Je n’aime pas vraiment le changement. J’aime la routine et être dans un endroit et ça va me manquer.

La bague de fiançailles de Jessica comportait 10 pierres précieuses colorées sur le groupe

Le couple s'est fiancé à Londres