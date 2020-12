La star de Hollyoaks Jessamy Stoddart est fiancée.

L’actrice, qui joue Liberty Savage dans le feuilleton Channel 4, a confirmé la nouvelle sur Instagram en montrant sa bague en diamant.

« Sur une échelle de 1 à 10, quel est mon niveau d’engagement? » Jessamy a demandé à ses partisans alors qu’elle montrait ses nouveaux bijoux.

Son beau Ryan O’Gorman a ensuite rejoint la star du feuilleton pour une autre photo avec la future mariée tirant la langue à la caméra sur la photo du couple.

Après l’annonce, les co-stars de Jessamy ont commencé à envoyer leurs félicitations dans les commentaires.















James Sutton, qui joue John Paul McQueen de Hollyoaks, a écrit: « OUI !! Félicitations !! »

L’actrice Haiesha Mistry de Yasmine Maalik a répondu: « Oh Jessamy! Je suis tellement heureuse pour toi et Ryan. Félicitations ❤️xxx »

