La star de Hollyoaks, Jessamy Stoddart, donne naissance à son premier enfant après un voyage difficile vers la maternité

La star de HOLLYOAKS, Jessamy Stoddart, a donné naissance à son premier enfant après un parcours difficile vers la maternité.

La star du savon, qui joue Liberty Savage dans l’émission, a partagé sa joyeuse nouvelle dans un doux post Instagram samedi soir.

Partageant une photo de son bébé endormi, Jessamy a écrit: “Notre petite fille Joni Drew O’Gorman 04/01/2023 8lb4.

“Après chaque tempête vient un arc-en-ciel et cet arc-en-ciel est venu le jour de l’anniversaire de notre première découverte que nous étions enceintes. .

« Nous sommes abasourdis. @lwhhomebirthteam & @liverpoolwomens, je vous dois le monde xxx.

Jessamy a accueilli sa fille avec son mari Ryan.

Jessamy et son mari se sont mariés en novembre 2021 lors d’un mariage hivernal au pays des merveilles.

Jessamy a révélé les nouvelles de sa grossesse en août, écrivant à côté d’une photo sur Instagram :

Écrivant à côté d’un cliché d’une jolie plaque en bois, qui annonçait la nouvelle, Jessamy a écrit: “Baby O’G, tu es déjà tellement aimé.

Notre petit arc-en-ciel, prévu pour décembre 2022. Arriver à ce point a été un voyage pour nous – la route vers la parentalité l’est souvent, donc pour tous ceux qui lisent ce cœur lourd sur leur propre voyage de bébé, je vous vois et je vous sens.

Après l’arrivée en toute sécurité de Joni, la co-vedette de Hollyoaks de Jessamy, Anna Passey, a écrit : « Oh Jess ! Quel petit ange Bon travail de super-héros ! J’ai hâte de la rencontrer ! Félicitations à toi et Ry xx.

La co-vedette Jessica Fox a ajouté: «Les plus grandes félicitations! Tu es une Wonder Woman absolue et Joni est parfaite à tous points de vue xxx.