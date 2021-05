La star de Hollyoaks, Jeremy Edwards, révèle qu’il revient au feuilleton – des mois après avoir cessé de manière dramatique à cause des réactions des fans

JEREMY Edwards REVIENDRA à Hollyoaks malgré son départ suite à une réaction des fans.

L’acteur – qui joue Kurt Benson dans le feuilleton Channel 4 – a fait marche arrière sur son public précédent en insistant sur le fait qu’il était «juste d’humeur».

Jeremy Edwards a révélé qu’il retournait à Hollyoaks – des mois après avoir arrêté[/caption]

Jeremy a dit D’ACCORD! magazine: «Non, je me suis juste mis d’humeur et je réagissais parce que les gens étaient méchants sur les réseaux sociaux.

«Les gens s’attendent à ce que je ressemble à ce que j’avais quand j’avais 22 ans, ce qui est ridicule. Puis je l’ai vu et j’ai pensé: «Oh mon Dieu, j’ai l’air affreux et lourd».

«J’ai perdu beaucoup de poids maintenant. Je pense que j’ai l’air plus mince et j’en suis plus heureux.

Il a ajouté: «Ce que je faisais a été interrompu à cause de Covid. Je reviendrai à un moment donné, mais je ne peux pas en dire plus », a révélé Edwards.

L’acteur était l’une des stars originales du savon[/caption]

Son retour a été accueilli par des réactions négatives de la part des fans[/caption]

«Ils ont dû réduire le nombre d’acteurs qu’ils peuvent utiliser sur le plateau, il est donc difficile de ramener les gens et de faire de grandes histoires. C’est juste jouer à un jeu d’attente.

En janvier, Jeremy a critiqué les médias sociaux à cause des commentaires de ses fans sur son retour.

Kurt Benson a fait son incroyable retour pour les épisodes du 25e anniversaire du feuilleton avec son copain Tony croyant qu’il avait vu un fantôme, après que Kurt ait été tué hors écran dans un accident de jet ski en 1999.

Il a annoncé sa décision sur Twitter et a déclaré: «C’est le cœur lourd que j’annonce que je ne reviendrai PAS sur #Hollyoaks.

«Beaucoup de raisons, mais je mentirais si je disais qu’être jugé ici n’a pas influencé ma décision. Ne dites jamais jamais mais pour l’instant j’ai fini.

«Merci à ceux qui m’ont soutenu pour moi.»