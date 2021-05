La star de Hollyoaks Jeremy Edwards, 50 ans, admet que son nouveau bébé est un «  travail acharné  » et dit qu’il «  se sent assez vieux  »

La star de HOLLYOAKS, Jeremy Edwards, a admis que «recommencer» avec un nouveau bébé était un «travail difficile» après qu’il soit redevenu papa à 50 ans.

La star du savon et sa femme Lydia ont accueilli leur petit garçon Theodore Huckleberry en mars.

Jeremy Edwards a admis que « recommencer » avec un nouveau bébé était un « travail difficile »[/caption]

Le couple, qui est déjà parents de sa fille Scarlett, trois ans, a été ravi d’annoncer qu’ils avaient un nouvel ajout à la famille après un voyage de FIV «stressant» de deux ans et demi.

Mais Jeremy a avoué qu’ils n’allaient plus avoir de bébés, admettant qu’il «se sentait assez vieux».

Lorsqu’on lui a demandé si le couple prévoyait d’avoir d’autres enfants, il a répondu D’ACCORD! magazine: «Cela pourrait être fait pour que nous ayons de la place pour plus, mais je me sens assez vieux et je le sens.

«Avec Scarlett, c’est une vie très facile parce que je peux lui parler et jouer avec elle. Mais recommencer avec un bébé est un travail difficile, alors l’idée de recommencer après ça.

La star du savon est déjà papa de sa fille Scarlett[/caption]

L’acteur a expliqué qu’il se sentait content que leur famille laisse désormais entendre qu’il n’y aura plus d’enfants à l’avenir.

La star de la télévision a ajouté: «Ce fut un long chemin avec la FIV, tous les essais, l’accouchement traumatisant puis la FIV à nouveau. Maintenant, nous avons notre petit garçon, je sens que nous sommes installés.

«Frapper 50 avec un bébé sur le chemin, je me suis dit, ‘Oh mon Dieu! Mais ils me garderont jeune.

Jeremy a également révélé que le nom de Theodore était un favori et Huckleberry a été suggéré par la sœur de Lydia.

La star de la télévision est devenue papa pour la deuxième fois à 50 ans[/caption]

Il a dit: «Nous avions une liste de l’époque où nous avions Scarlett de noms de garçons et de filles. On a aimé Theodore parce que c’est Teddy quand il est petit, Theo quand il est adolescent et Theodore quand il est plus âgé. Cela lui donne des options.

«Il y avait juste quelque chose à ce sujet. Nous l’avons dit à haute voix, «Theodore Huckleberry», et nous l’avons bien aimé.

«C’est excentrique et un peu funky. J’aime Huckleberry Finn du livre de Tom Sawyer, et Theodore est un garçon très enfantin, donc c’est tout à fait approprié.

Jeremy, qui a épousé Lydia en 2009, a expliqué que leur traitement de FIV avait été retardé en raison de la pandémie de Covid en cours, qui avait entraîné la fermeture des cliniques dans tout le pays.

Jeremy et sa femme Lydia sont avec Scarlett quand elle était bébé[/caption]

L’acteur a ajouté qu’ils avaient sauté sur l’occasion de subir une FIV en juin après la fin du premier verrouillage et qu’ils avaient eu la chance d’être tombés enceintes lors de leur première tentative.

Lydia a expliqué que le fait de retarder son traitement initial était «frustrant» et a expliqué à quel point le processus était difficile, affirmant qu’elle avait eu environ 340 injections.

En raison des restrictions autour de Covid, Jeremy a révélé qu’il ne pouvait pas être aux côtés de sa femme pour la majorité des traitements.

À l’époque, Lydia, 36 ans, a déclaré à la publication: «C’est très stressant, mais nous nous sentons tellement chanceux que cela a fonctionné les deux fois pour nous dès la première tentative.

Jeremy est surtout connu pour son rôle dans Hollyoaks[/caption]





«C’est beaucoup de choses à traverser, surtout si cela ne fonctionne pas, alors nous sommes vraiment excités et reconnaissants que cela se soit produit. Nous l’avons découvert en juillet et je dois attendre fin mars. J’arrive juste à six mois. »

Jeremy est surtout connu pour avoir joué Kurt Benson dans Hollyoaks et plus tard, Danny Shaughnessy sur Holby City de 1999 à 2003.

D’autres émissions qui ont suivi peu de temps après comprenaient Celebrity Big Brother, Blankety Blank de Lily Savage et, bien sûr, son interprétation de Fraser dans le feuilleton ITV Emmerdale le 12 février 2008.

En 2019, il s’est associé à son ami Brendan Cole pour apparaître dans un épisode de célébrités du X Factor.