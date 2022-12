La star de Hollyoaks, Jennifer Metcalfe, grésille alors qu’elle va sans soutien-gorge dans une robe moulante sexy

L’actrice de HOLLYOAKS, Jennifer Metcalfe, a séduit dans une robe en tricot moulante alors qu’elle posait pour un selfie miroir.

La star de Mercedes McQueen, 39 ans, est allée sans soutien-gorge dans la tenue plongeante de couleur rouille, qui comportait deux fentes à hauteur de cuisse pour un côté très sexy.

Instagram/@missjenjomet

L’actrice de Hollyoaks, Jennifer Metcalfe, avait l’air incroyable alors qu’elle posait dans une robe plongeante de couleur rouille[/caption]

Photos de chaux

La star du savon, 39 ans, est fan d’un cliché sexy sur les réseaux sociaux[/caption]

Jennifer a laissé ses mèches brunes en vagues lâches balayées sur son épaule.

Visitez notre page Hollyoaks pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers Hollyoaks ici

Elle posa une main sur une armoire alors qu’elle prenait son selfie impertinent avec l’autre.

La favorite des Hollyoaks s’est rendue sur ses histoires Instagram pour télécharger le cliché et taguer la créatrice de robes.

Récemment, la mère d’un enfant a déclaré en exclusivité au Sun que ses images racées telles que son dernier cliché Instagram n’avaient attiré que des commentaires de fétichistes des pieds.

Pendant ce temps, Jen, qui est déjà maman d’un fils de cinq ans, Daye, nous a dit qu’elle aimerait lui donner un frère ou une demi-douzaine.

Jen s’est séparée du père de Daye, Greg Lake, en 2020.

Elle nous a dit en exclusivité : « J’adorerais avoir plus d’enfants », dit-elle. “J’aimerais en avoir cinq ou six, mais le temps et la personne avec qui je suis devraient être bons.”

Comme un nombre croissant de femmes, Jen, célibataire, dit qu’elle n’exclurait pas de congeler ses ovules.

Elle dit : « Je sais que je veux avoir plus d’enfants, alors j’ai fait tester mes ovules il y a environ trois ou quatre ans.

“J’étais si jeune à l’époque et j’avais beaucoup d’œufs, ce qui était super. Mais apparemment, le nombre peut chuter à tout moment – ​​et de manière assez spectaculaire.

Jen dit : « J’atteins 40 ans l’année prochaine alors peut-être que je vais les faire geler.

“A en juger par la logistique, je devrais vraiment le faire, car j’aimerais une famille nombreuse.

“Daye me demande toujours, ‘Maman, peux-tu avoir un petit garçon ou une petite fille ?’, et je réponds, ‘Je ne sais pas chérie, j’espère que je peux’.”

Instagram

La star du savon et son bébé-papa ex Greg Lake se sont séparés en 2020[/caption]

Photos de chaux

Elle est surtout connue pour avoir joué Mercedes McQueen dans l’émission Channel 4[/caption]