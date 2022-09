La star de Hollyoaks, Guy Burnet, méconnaissable 14 ans après sa sortie de choc alors qu’il marche sur le tapis rouge d’un film hollywoodien

La star de HOLLYOAKS, Guy Burnet, est sans aucun doute l’un des plus grands exportateurs de savon du Royaume-Uni.

L’acteur de 36 ans a passé six ans, entre 2002 et 2008, dans le rôle de Craig Dean dans le drame de Channel 4.

Guy Burnet à l’avant-première de son dernier film Dead for a Dollar[/caption]

Guy a joué Craig Dean dans Hollyoaks entre 2002 et 2008[/caption]

Il s’est depuis imposé comme un acteur majeur de la télévision et du cinéma américains avec des rôles aux côtés de l’élite hollywoodienne.

La star britannique avait un éclat à LA lorsqu’il a récemment honoré le tapis rouge pour la première de son dernier film Dead for a Dollar.

Le western présente Christoph Waltz en tant que chasseur de primes vétéran dans une mission complexe au Mexique et a des tours de soutien de Willem Dafoe et Rachel Brosnahan.

Émanant une lueur californienne, Guy arborait une barbe bien taillée et des cheveux ondulés alors qu’il marchait sur le tapis dans une tenue élégante en noir et blanc.

Son retour sur grand écran fait suite à un rôle principal dans Pitch Perfect 3 aux côtés d’Anna Kendrick et à un tour en tant qu’acolyte d’Ewan McGregor dans Mortdecai, la comédie criminelle dirigée par Johnny Depp.

Au cours de ses années Hollyoaks, Guy a été impliqué dans une série d’intrigues mordantes alors que son personnage adolescent Craig luttait avec sa sexualité.

Craig s’est ensuite fiancé à John-Paul McQueen et ils ont formé l’un des couples les plus populaires du feuilleton.

Malgré son départ en 2007, Guy est brièvement revenu au rôle l’année suivante pour un rare moment de bonheur au soapland. Craig et John-Paul ont eu une fin heureuse en quittant la série pour une nouvelle vie ensemble.

Des années plus tard, John-Paul est revenu plus tard au feuilleton sans Craig, mais la présence hors écran de son amant occupait toujours une place importante.





En 2017, John-Paul est reparti pour apparemment rejoindre Craig à Singapour.

Alors que lui et son fils Matthew se préparaient à s’envoler pour l’Extrême-Orient pour commencer une nouvelle vie, son téléphone sonna avec le nom de Craig, faisant allusion à une réunion.

La liste de crédit de Guy comprend des émissions telles que Chicago Fire, Hand of God, Counterpart et Ray Donovan.

Dans Counterpart, Guy a joué Claude Lambert et a joué aux côtés de l’acteur Whiplash JK Simmons, de Harry Lloyd de Game of Thrones et de l’actrice Sixth Sense Olivia Williams.

L’histoire de science-fiction suit un employé de l’ONU qui découvre que l’agence cache une passerelle qui mène à une autre dimension.

